Parkings sauvages : Les jeunes reçoivent des autorisations à Alger-Centre

Des autorisations légales ont été octroyées aux gérants des parkings anarchiques à travers les communes d’Alger-Centre pour leur permettre de poursuivre leur activité outre l’acquisition de 3 camions-citernes pour préserver la propreté de l’environnement.

Dans une déclaration à l’APS, le président de l’APC d’Alger-Centre, Abdelhakim Bettache, a précisé que «des autorisations ont été délivrées aux parkingueurs qui exerçaient leur activité de manière anarchique, notamment au niveau de la rue Ben M’hidi». Des instructions ont été données aux gérants des parkings au niveau de la commune d’Alger-Centre, qui dispose de 7 parkings pour se conformer aux règles de stationnement dont l’interdiction de stationner sur les trottoirs et pour faciliter la circulation.

Des mises en demeure ont été adressées à des parkingeurs qui ne respectaient pas les normes de stationnement, a indiqué le responsable. Concernant l’hygiène et l’assainissement, les services concernés ont assuré une couverture de 60% au niveau des quartiers de la commune, a fait savoir M. Bettache.

Des camions-citernes ont été acquis pour le nettoyage des rues principales en attendant l’acquisition de trois autres camions- citernes et l’installation d’un éclairage pour embellir la ville d’Alger. Le responsable a relevé la propreté qui caractérise certains quartiers en raison du respect des horaires de collecte des ordures par des entreprises spécialisées, alors que d’autres quartiers croulent sous les ordures. Des opérations d’assainissement des caves, ruelles et rues principales ont été lancées dans les différents quartiers d’Alger, a fait savoir M. Bettache, en vue d’empêcher la propagation de maladies et d’odeurs nauséabondes.(