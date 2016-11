Réagissez

Hier, à la place du 1er Mai à Alger, des milliers d’enfants issus de clubs sportifs des quatre coins du pays ont fait le déplacement afin de parader, à la gloire des martyrs de la Révolution.

Pour accompagner ces milliers de jeunes athlètes, des groupes de musique folklorique avec des sonorités gnawi en provenance de Timimoun, d’Adrar et des régions de l’intérieur. De nombreux groupes étaient également présents en provenance de Batna, Sétif et Bordj Bou Arréridj. Pour clore cette parade, une vingtaine de motards venus d’Oran, Tlemcen, Chlef et des Algérois ont montré leur savoir-faire au public. A la place du 1er Mai l’un des organisateurs a expliqué le but de la manifestation qui a été organisée avec la participation d’enfants affiliés à des clubs sportifs. «C’est grâce aux glorieux martyrs que ces enfants peuvent profiter des nombreuses opportunités qui leur sont offertes», précise-t-il.

Durant le défilé, les danseurs des Hauts-Plateaux ont fait retentir leurs fusils. Le sol vibrait au son des tambours et les oreilles bourdonnaient avec les chansons des poètes qui avaient fait le bonheur de millions d’algériens durant l’indépendance. Pour les nombreux motards ayant fait le déplacement, l’hommage est un symbole de fierté. Les motos présentes ont été décorées aux couleurs du drapeau national. Le vert, le rouge et le blanc étaient pour l’occasion les principales couleurs.

L’un des membres actifs du groupe a affirmé que ce genre de manifestations devraient être organisées régulièrement afin de promouvoir les activités et la culture mécanique, à l’instar des pays étrangers ou voisins qui donnent de l’importance à ce type d’activité. «Nous nous regroupons tous sur les réseaux sociaux et nous prenons la route tous ensemble dans un cadre enfantin. Les distances que nous parcourons sont immenses. Pour l’avenir, nous espérons être pris en charge comme il se doit, car aujourd’hui nous sommes venus par nos propres moyens», déclare-t-il.

Les spectateurs, qu’ils soient sur les trottoirs ou sur leur balcon ont pu admirer les milliers de participants qui ont rendu un fier hommage à la guerre d’indépendance, «c’est une journée idéale pour cette magnifique parade, c’est un hommage émouvant et je me sens fier de mon pays et la volonté de nos jeunes», a affirmé une mère de famille sous le coup de l’émotion. La parade s’est terminée en fanfare au niveau de la wilaya, où ils ont été accueillis par le wali ainsi que de nombreuses personnalités.