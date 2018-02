Ouverture l’été prochain d’espaces de culture et d’artisanat

Réagissez

Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a annoncé l’ouverture, pour l’été prochain, d’espaces de culture et d’artisanat le long de la Galerie touristique de La Casbah, en vue de redynamiser la vie culturelle, économique et sociale dans cette cité ancestrale.

A l’occasion de la Journée nationale de La Casbah, célébrée le 23 février, M. Zoukh a fait état de la mise en place d’un groupe de travail chargé de «redonner vie à cette vieille citadelle à travers la promotion des activités culturelles, sociales et économiques», ajoutant que les visiteurs de la capitale découvriront, à partir de l’été prochain, «des espaces dédiés à l’artisanat et aux métiers». Pour le wali d’Alger, la restauration de La Casbah est désormais «une réalité palpable», citant les travaux au niveau du Palais du Dey, de Dar El Baroud (Poudrière), de la mosquée du Dey et du Palais des Dey, entre autres. Il a insisté, en parallèle, sur l’importance de «changer l’image de La Casbah» en offrant «une matière touristique attractive».

Qualifiant de «laborieuse entreprise», les opérations de restauration de plusieurs monuments historiques au niveau de La Casbah, dont les travaux exigent «la minutie» dans l’exécution, le wali d’Alger a indiqué qu’il est difficile de fixer un délai pour la fin de ces travaux. La Casbah est aujourd’hui un chantier-école permettant la formation d’une main- d’œuvre qualifiée dans diverses spécialités pour renforcer les chantiers de restauration et de réhabilitation du vieux bâti, a-t-il poursuivi. Un budget de 2400 milliards de centimes a été consacré à la réhabilitation de La Casbah d’Alger et 40 bureaux d’études supervisent les travaux avec la création de 1200 postes d’emploi. Lors de sa visite aux différents chantiers de restauration de La Casbah, M. Zoukh s’est félicité de l’avancement «sérieux» des travaux, soulignant «l’impératif d’utiliser les matières premières d’origine».

Après sa visité du château du Dey, dont les travaux enregistrent un taux d’avancement de 90%, M. Zoukh a fait savoir que l’étage supérieur de ce monument historique sera transformé en un Musée des arts et de l’histoire d’Alger et que l’étage inférieur sera transformé en «une maison d’El Ihsane» pour des tables de «ftour» durant le mois sacré du Ramadhan. M. Zoukh a visité en outre le chantier du Palais des Bey, composé de deux édifices en travaux de restauration et de réhabilitation, avant de se rendre à la mosquée du Dey, la mosquée d’El Berani et Dar El Baroud. De son côté, le président de la Fondation Casbah, Belkacem Babassi, a fait savoir que le mouvement associatif a convenu de mutualiser les efforts en faveur de la restauration de La Casbah à la lumière des recommandations de la rencontre internationale organisée récemment par le ministère de la Culture en coordination avec l’Unesco.