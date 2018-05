Ouverture de marchés de solidarité au niveau de quatre communes

Réagissez

Organisée chaque année, cette initiative vise à...

Une initiative qui permettra de soulager, un tant soit peu, les bourses les plus défavorisées.

Quatre marchés de solidarité seront ouverts au niveau de la wilaya d’Alger, en prévision du mois de Ramadhan, a indiqué Ali Boukerouche, coordonnateur du bureau d’Alger de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA). «Dans le cadre du programme de solidarité en vue d’aider les différentes catégories à s’approvisionner en produits alimentaires, en légumes, en fruits, en viandes et en fromages à des prix concurrentiels et accessibles, quatre marchés seront ouverts avant le mois de Ramadhan, au niveau des communes de Baraki, Birtouta, Rouiba et Bab Ezzouar» a déclaré à l’APS M. Boukerouche.

Il a indiqué, en outre, qu’«une campagne de sensibilisation sera lancée au cours de cette semaine en direction des commerçants des marchés de gros de Semmar et des Eucalyptus, des propriétaires d’abattoir et des producteurs de lait en vue de les inciter à prendre en compte les bourses et le pouvoir d’achat des citoyens et à œuvrer à la stabilisation des prix des différents produits de large consommation.

Organisée chaque année, cette initiative vise à répondre à la demande croissante des citoyens durant le mois de Ramadhan», a-t-il dit, ajoutant que «plusieurs tentes seront installées, en coordination avec les commerçants du marché de gros (Semmar), pour exposer directement leurs produits aux citoyens et à des prix raisonnables».

Après avoir indiqué que cette initiative avait été organisée par le bureau d’Alger de l’UGCAA et la wilaya d’Alger, M. Boukerouche a fait savoir que «d’autres marchés de ce genre seront ouverts, en coordination avec les services de la wilaya d’Alger, au niveau de différentes communes d’Alger, en vue de lutter contre les spéculateurs».

Par ailleurs, il sera procédé, à l’occasion du mois sacré, à la distribution d’environ 500 couffins aux familles nécessiteuses, contenant différents produits pour garnir les tables du Ramadhan, et ce, en coordination avec les associations de la société civile, qui s’attellent à mettre à jour les listes des familles nécessiteuses à travers les différentes communes d’Alger, outre l’ouverture de près d’une centaine de restaurants de la Rahma, pris en charge par des commerçants du marché de gros de Semmar.

«Les prix des fruits et légumes ainsi que des produits alimentaires, disponibles en abondance, se sont stabilisés ces derniers jours», a affirmé M. Boukerouche, ajoutant que «les prix de certains produits, à l’instar des fruits secs, connaîtront une augmentation de 400 DA, suite aux taxes imposées aux importateurs dans la nouvelle loi de finances». «Afin d’éviter les dépassements au niveau des marchés, une batterie de mesures préventives seront prises, dont la mobilisation d’équipes de contrôle de qualité», a-t-il poursuivi.

L’informel impose ses prix

Il faut reconnaître que les commerçants qui activent en dehors du circuit commercial légal sont plus nombreux que ceux qui exercent dans la légalité. Ces commerçants informels ne sont, de ce fait, pas contrôlables, «les agents de la DCP contrôlant uniquement les commerçants qui ont un registre du commerce», confie un responsable de la direction du commerce.

L’absence de registre du commerce est devenu une sorte de protection pour ces commerçants contre toute forme de contrôle, que ce soit en matière de prix ou d’hygiène. A l’approche du mois sacré du Ramadhan, les commerces informels de fruits et légumes prolifèrent dans les moindres espaces de l’agglomération.

Des communes, telles que Bachdjarrah, El Harrach, ou encore Rouiba, sont envahies par un nombre supplémentaire de marchands qui, par leurs activités commerciales illégales, transgressent toutes les règles en vigueur. «Les prix des fruits et légumes connaissent des fluctuations qui sont soumises au bon vouloir des commerçants informels», reconnaît le même responsable.

Ces marchands ont toute la latitude d’exercer leurs activités, car les collectivités locales tolèrent leur présence. Sollicités durant les campagnes électorales, leurs voix au moment des votes sont récompensées.

Les élus locaux, non seulement les laissent exercer leur activité, mais les protègent. Sinon comment expliquer que dans certaines communes de la capitale, à l’instar de Bordj El Bahri, on accepte que des étals de marchands informels soient installés à une vingtaine de mètres du siège de l’APC ?

L’anarchie qui en découle pénalise les habitants de la commune, qui ne cessent de demander l’éradication de ces marchés, mais les responsables locaux ne semblent pas de cet avis. A Rouiba, la ville est devenue au fil des années une enclave protectrice pour les commerçants illégaux, qui, d’ailleurs, ne cachent pas le deal qu’ils ont passé avec les candidats à la magistrature de l’APC et qui sont devenus maintenant des élus. Les commerçants informels sont devenus une force sociale manipulable, ils ont la mainmise, en contrepartie de leur office dans les scrutins, sur les prix.