Oued Romane «On a sacrifié nos bouchers»

Les habitants de Oued Romane, localité située dans la banlieue ouest d’Alger et dépendant de l’APC d’El Achour, ont été surpris et décontenancés par la décision des services de la qualité et de la répression des fraudes de la wilaya de la fermeture des trois boucheries sur les cinq que compte cette localité. Il faut dire que ce genre de réaction est inédit. Généralement c’est avec soulagement que les consommateurs accueillent les sanctions infligées aux commerçants peu scrupuleux de la santé des citoyens.

Les habitants de Oued Romane, qui ont saisi la rédaction d’El Watan ont tenu au contraire à apporter leur soutien à leurs bouchers du quartier dont ils sont clients depuis des années. «Nous n’avons jamais eu à déplorer aucun cas d’intoxication», a tenu à témoigner un résident qui n’écarte pas une cabale montée de toutes pièces contre ces bouchers sanctionnés et derrière laquelle il y aurait des velléités de concurrence déloyale. La mesure a été d’autant mal vécue qu’elle intervient durant le mois sacré de Ramadhan. Ce sont les familles non véhiculées qui sont les plus pénalisées par cette mesure. Dans le budget de la chorba, il faut désormais compter les frais supplémentaires du transport pour se rendre à El Achour. Il est certain que tout le monde aura à gagner d’une meilleure communication à destination du public et d’une plus grande transparence dans le travail des services de la répression des fraudes. Les sanctions administratives péremptoires de scellés des commerces qui ne sont pas suivies d’explication et d’action de sensibilisation au profit du consommateur sont souvent source de contestation et de malentendus.