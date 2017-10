Réagissez

La police judiciaire a procédé récemment à l’arrestation de trois individus à Oued Korich (Bab El Oued) en possession de faux billets d’une valeur de 15 millions de centimes et 80 g de cannabis, a indiqué hier un communiqué des services de la wilaya d’Alger.

La brigade mobile de la police judiciaire a pris en filature, dans un des quartiers de Oued Korich relevant de la commune de Bab El Oued (Alger), trois suspects, dont deux à bord d’un véhicule, alors que le conducteur était en train de compter une somme d’argent de 15 millions de centimes en faux billets, en plus d’une autre somme de 7,5 millions de centimes en faux billets, en possession de son acolyte. Le troisième individu était en possession d’une plaquette de cannabis de 80 g et d’une somme de 17 500 DA en faux billets, indique le communiqué.

Les trois mis en cause ont été transférés au service en charge de l’enquête pour parachever les procédures en vigueur avant de les présenter devant le procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné leur mise en détention provisoire. , la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement, relevant de la sûreté de la wilaya d’Alger, a recensé durant le mois de septembre dernier 105 sites et décharges, outre 4 interventions liées au dépôt d’ordures solides et liquides et autres substances sur la voie publique, indique-t-on de même source.

Quelque 184 interventions liées à la réalisation de constructions sans autorisation et 11 interventions pour non-conformité des constructions ont été effectuées, auxquelles s’ajoutent la sécurisation d’une opération de relogement, ajoute le communiqué. S’agissant de l’assainissement de la voie publique, les mêmes services ont recensé 72 interventions liées au commerce illicite et 557 interventions pour entrave à la circulation sur la voie publique ainsi que plus de 220 interventions liées aux décharges anarchiques et autres points noirs.

Par ailleurs, 9 interventions ont été recensées dans le domaine de la santé publique, 7 interventions liées au détournement d’espaces verts classés, 3 autres liées au dépôts de déchets dans des espaces verts et deux interventions liées au déboisement sans autorisation.