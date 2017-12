Organisation d’une rencontre au profit de 30 jeunes

Réagissez

Randonnée au Parc national de Theniet El Had, à...

Dans le but de promouvoir les activités de plein air et de découverte dans le milieu des jeunes, la ligue Horizon pour jeunes organise une rencontre pour les animateurs de randonnées pédestres au niveau de l’Auberge de jeunesse de Rouiba.

Cette rencontre, qui va se dérouler du 7 au 12 décembre, donnera une dynamique certaine aux activités de loisirs éducatifs qu’organise la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya. Aujourd’hui, il est impératif de mettre en relief le travail de fond que font les établissements et autres organismes qui dépendent de la direction de la jeunesse et des sports, qui, d’ailleurs, s’est illustré ces dernières années par la mise en place de plusieurs programmes s’articulant autour de la prise en charge de la frange des jeunes dans le domaine des activités récréatives.

Dans le cadre de cette rencontre, 30 jeunes issus des établissements de jeunesse bénéficieront d’une prise en charge

«pédagogique», dont le premier objectif est d’acquérir les réflexes ayant trait aux modes d’organisation de ce genre d’activité et de promouvoir le tourisme éducatif. «Nous avons, à l’instar de tous les Algériens, vécu une période d’insécurité qui s’est étalée sur une dizaine d’années. Cette période a empêché les citoyens de profiter de la nature et de ses attraits. Maintenant, avec le retour de la sécurité, nous œuvrons à la promotion de ce volet important de la prise en charge de la jeunesse, dont l’objectif est de faire connaître à la nouvelle génération les attributs de la nature que recèle notre pays», confie un responsable de la DJS.

En plus de l’aspect purement pédagogique, la rencontre sera une occasion pour les organisateurs de présenter des expositions et des séances de travail suivies de débats, ainsi que des conseils et méthodes utiles à la pratique de la randonnée, initiés par des moniteurs guides et des professeurs accompagnateurs du groupe.

«A travers l’organisation d’une telle rencontre, nous projetons la création de clubs randonnées pédestres au niveau de nos structures», assure le même responsable. Et d’ajouter : «En plus des acquisitions théoriques, une randonnée à Tissemssilt sera organisée au profit des participants.»

Rappelons que les établissements qui dépendent de la DJS sont multiples. Ils répondent aux besoins de la jeunesse suivant les caractéristiques et les particularités des localités où ils sont implantés. C’est ainsi que dans les cités nouvellement réalisées dans la capitale, un certain nombre d’établissements ont été créés pour répondre aux besoins des nouveaux habitants, exprimés par les jeunes en particulier. Ces établissements, dédiés à l’animation de proximité, font un travail admirable auprès de la jeunesse.

Le personnel affecté à ces établissements soustrait, par les activités culturelles et récréatives qu’ils encadrent, les jeunes aux méandres de la rue et de ses déviances. Le travail que font les éducateurs dans les maisons de jeunes, les centres culturels, ou encore les salles polyvalentes doit être valorisé, car ce sont ces éducateurs qui prémunissent les jeunes de la délinquance et de la dépravation.