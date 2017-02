Ordre de versement de l’Aadl : la pagaille !

Réagissez

Appelés à honorer la 3e tranche du programme Aadl 1, les souscripteurs se voient invités par cette dernière à procéder au retrait de l’ordre de versement dans les locaux du stade du 5 Juillet.

Ce qui est loin d’être une sinécure, dans la mesure où il va falloir faire l’impasse sur sa journée de travail, l’opération de retrait mobilise le souscripteur au moins trois, voire quatre, heures d’attente au niveau des gradins 14, sans compter les deux heures aller et retour. Autrement dit, une journée entière de travail qui est zappée. Si on multiplie le nombre de personnes convoquées (600 environ) «priés» de «griller» leur journée de travail pour cette opération (qui dure depuis plusieurs mois), nos entreprises et institutions enregistrent une perte criante! Dieu du ciel, pourquoi les services Aadl, au lieu de multiplier les guichets pour faciliter la tâche aux futurs bénéficiaires, laissent poireauter ces derniers des heures durant. Aux premières lueurs du jour, une procession de personnes s’étirant sur plusieurs centaines de mètres fait déjà le pied de grue dans un immense tintamarre.

D’autres prétendants au sésame s’amènent un peu plus tard pour grossir la file de trois ou quatre rangées, prenant leur mal en patience, avant de retirer leur ordre de versement. Manière d’anticiper et gérer au mieux l’opération, n’aurait-il pas été congru pour l’administration Aadl qu’elle agisse avec feeling et intelligence pour résorber ce flux en un temps moindre et éviter tout le ramdam ? Idem pour l’opération «validation du ticket» (accusé de réception) qui nécessite aussi deux heures d’absence de son lieu de travail. Faites le compte, là aussi ! Et si les préposés en charge de «poinçonner» votre ordre de versement – établi après 10 jours – décident de boucler la journée à 15h, le souscripteur peut baver à l’envi s’il le souhaite, il reviendra le lendemain ou un autre jour.

La demoiselle de service rabroue un souscripteur qui arrive à 15h, le souffle haletant. Celui-ci demande à voir le responsable. La préposée lui signifie qu’il n’est pas là. Et c’est le tohu-bohu, la pagaille avec un grand «P». Le monsieur a beau fulminer, il a beau déblatérer, il doit retourner, car les préposés ont jugé bon de lever le camp à l’heure qui leur convient. En somme, une opération-torture et un service médiocre qui ne manquent pas de faire sortir plus d’un souscripteur de ses gonds. En attendant… le souffre-douleur du retrait de l’ordre de versement de la 4e tranche.