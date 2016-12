Opération de relogement : La dernière de l’année 2016

Avec le Nouvel An dans quelques jours, le plus beau cadeau serait de recevoir un logement plus que décent pour les habitants des bidonvilles.

Pour répondre à ce souhait, la wilaya d’Alger lance aujourd’hui sa dernière opération de relogement pour l’année 2016. Selon un communiqué ainsi que les propos recueillis auprès du wali, Abdelkader Zoukh avait expliqué qu’il s’agissait de la quatrième et dernière phase de la 21e opération de relogement. Pour cette étape qui clôt l’année 2016, pas moins de 1200 familles vont être relogées. Ces dernières sont réparties sur 6 circonscriptions administratives : Baraki, Bab El Oued, Zéralda, Dar El Beïda, Bir Mourad Raïs ainsi que Hussein Dey. Nous avons également appris que l’opération qui débutera aujourd’hui concerne 16 sites de bidonvilles répartis à travers les 6 daïras. Pour la commune des Eucalyptus, 244 familles du bidonville Nakhla seront relogées. A Bologhine, entre le bidonville Omar Ouahib, la Caserne, Plateau et celui de Jais, 569 familles vont se voir attribuer des appartements flambant neufs équipés de toutes les commodités. Comme expliqué auparavant, Zéralda a également son lot de familles relogées. Le communiqué que la rédaction d’El Watan a reçu explique que ces familles se localisent comme suit : 39 familles, 4 sites de bidonvilles entreprise du projet 1900 logements AADL de la commune de Zéralda. Egalement dans la commune de Rahmania, 5 sites de bidonvilles ont été définis avec pas moins de 204 familles. Le projet d’élargissement de la RN63, dans la commune de Mahelma, comptabilise quant à lui 5 familles, et pour terminer avec la daïra de Zéralda, le bidonville Aziro avec ses 25 familles, dans la commune de Staouéli, verra aussi le départ de ses habitants. Selon nos informations, les familles qui seront déplacées aujourd’hui vont se voir attribuer des logements dans les cités des 1200 Logements Salamani, aux Eucalyptus. A la cité des 473 Logements, à Kourifa, dans la commune d’El Harrach et pour finir, les cités des 400 et 300 Logements à Rahmania. La semaine dernière, nous avions également parlé des retraités de l’enseignement, délogés de leur logement de fonction sans indemnisation. Pour rétablir la situation et satisfaire également ces personnes, l’opération d’aujourd’hui concernera également 35 familles résidant dans des espaces pédagogiques étalés sur 22 établissements à travers les communes de Kouba, Bab Ezzouar, Bordj El Kiffan, El Marsa, Gué de Constantine, Birkhadem, Bir Mourad Raïs et Saoula. Avec cette initiative, l’équilibre sera rétabli. Précisons aussi que dans le cadre de la deuxième tranche de la quatrième phase de cette opération de relogement, et plus exactement pour le programme d’urgence qui a touché les communes de Zéralda, Chéraga, Baraki, Hydra, La Casbah, Ben Aknoun et Husssein Dey, 83 familles ont été relogées. A la fin de cette phase de la 21e opération de relogement lancée le 10 mai de cette année, la wilaya déclare qu’elle a réussi à reloger pas moins de 14 324 familles rien que pour 2016, ce qui porte le total des relogés depuis juin 2014 à 46 000 familles à travers la wilaya d’Alger.

M. Zoukh a également mentionné les familles exclues du programme en cours. «Ces familles ne sont pas cataloguées comme exclues de l’opération. Dès le premier trimestre 2017, 4000 familles seront relogées», avait-il précisé. Cette dernière opération permettra dès aujourd’hui de récupérer 18,80 hectares, qui seront utilisés pour la réalisation de biens d’utilité publique.





Rachid Larbi