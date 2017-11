Opération de ravalement attendue

Réagissez

L’aspect extérieur des immeubles de la cité des 1010 Logements, appelée familièrement «Cité CNEP», présente un piteux état. Depuis la remise des clés des logements et leur occupation par les propriétaires, qui remonte à l’année 1995, aucune opération de ravalement n’a été menée.

«Depuis que la section CNEP immobilier a été dissoute, après avoir financé et suivi la réalisation de notre cité et de tant d’autres, nous sommes livrés à nous-mêmes. Toutefois, nous avons cotisé une somme d’argent pour améliorer notre cadre de vie en aménageant des espaces verts et installant des jeux pour nos enfants dans les parties communes. Pour les grands travaux de ravalement, nous avons sollicité l’aide de la wilaya, mais nos démarches n’ont connu aucune suite», a précisé un ancien cadre des travaux publics, actuellement à la retraite.

D’après les mêmes déclarations, les murs de façade sont devenus lépreux et noircis faute d’entretien. «Ces derniers temps, nous avons eu une lueur d’espoir, car nous venons d’apprendre que la wilaya a attribué un budget conséquent pour financer les travaux de ravalement de plusieurs ensembles urbains.

Deux cités relevant du même statut que le nôtre, l’une, située à Dar El Beïda, et l’autre, à Garidi, viennent de bénéficier d’une opération de réfection financée par la wilaya. Nous sommes certains que notre cité est inscrite pour accueillir prochainement les mêmes travaux», a assuré le même cadre.