Opération de nettoiement

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, a indiqué, vendredi à Alger, lors d’une campagne de nettoiement de La Casbah, que la société civile constituait un partenaire-clé dans la préservation de l’environnement, appelant à généraliser cette opération aux autres wilayas pour valoriser les monuments historiques et les sites archéologiques au service du développement local. Rappelons que lors des années précédentes, La Casbah d’Alger croulait sous les ordures.

En plus de la vétusté de l’ancienne médina, les détritus et les déchets lui avaient conféré des allures de ghetto.

Depuis, les efforts fournis par les pouvoirs publics tentent, tant bien que mal, de redonner à La Casbah un semblant de propreté. Il faut cependant impliquer davantage le mouvement associatif et les habitants par des actions de sensibilisation à leur endroit.

Le mouvement associatif est un partenaire prépondérant dans la sauvegarde de La Casbah, d’où l’importance de ce genre d’initiative. «Pour prétendre à la sauvegarde de La Casbah d’Alger, il faut en parallèle protéger l’environnement de toutes sortes d’altérations. L’hygiène est un élément essentiel dans la promotion de n’importe quelle destination touristique», confie un habitant de La Casbah.

Et d’ajouter : «L’Etat ne peut pas tout faire. Il y a des aspects de la gestion de la ville qui relèvent du mouvement associatif et de la volonté des habitants. La sauvegarde de la vieille médina et la promotion de la de la destination commencent par des choses qui relèvent du détail, mais qui sont très importantes. On doit tous avoir une part de contribution, aussi minime soit-elle, car l’accession de La Casbah au rang touristique voulu est l’affaire de tous. Chacun à son niveau devra mettre sa contribution en œuvre. Il faut reconnaître néanmoins que ces dernières années, plusieurs actions sont entreprises pour sauver La Casbah. Il y une volonté politique, que nous souhaitons sincère.»