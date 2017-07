«On a eu le bac !»

Réagissez

Des milliers de jeunes ont manifesté leur joie en défilant toute la nuit à travers les quatre coins de la capitale après l’annonce des résultats du bac.

Avoir le baccalauréat est synonyme pour de nombreux jeunes garçons et filles de liberté et d’indépendance, d’émancipation intellectuelle et d’un statut social. Le rêve que visent tous les lycéens et lycéennes, à savoir rendre les parents fiers, fait également partie des nombreux plaisirs d’avoir le bac, même avec un 10 de moyenne.

«Ma mère a pleuré de joie dès que je lui ai annoncé que j’ai eu le bac avec 14,30 de moyenne», raconte Maya Cerine, en filière scientifique. Sa maman dit qu’elle n’arrive toujours pas à exprimer toute sa joie. «C’est un sentiment euphorique que je sens en moi, après avoir vu ma fille pleurer, se fatiguer en travaillant jusqu’à 22h pour des cours de soutien. Ses efforts n’ont pas été vains», dit Sabrina visiblement très fière.

Ainsi, des milliers de jeunes ont manifesté leur joie en défilant toute la nuit à travers les quatre coins de la capitale. Alger la Blanche a renoué durant la soirée de mardi avec la bonne humeur et la joie. A Alger-Centre, plus exactement à Didouche Mourad, filles et garçons chantaient, s’embrassaient, criaient et même pleuraient tous ensemble. Avec eux, sur les trottoirs et dans les voitures, des mamans au regard ému. Leurs yeux en larmes montrent à quel point elles sont heureuses.

«Après une longue bataille et le désespoir qui nous a touchées dès qu’on a appris que le bac allait être refait, tout espoir était perdu, mais Dieu merci, aujourd’hui mes deux enfants ont franchi un nouveau cap», dit une maman en pleurant à chaudes larmes. A la Grande-Poste, l’ambiance est si chaleureuse et émouvante que des passants la comparent aux festivités du jour de l’indépendance... Ainsi, feux d’artifice et fumigènes retentissent à travers la grande esplanade. La musique accompagne également cette soirée, bien évidemment les youyous aussi sont sortis.

A Saïd Hamdine, l’ambiance est également très animée. Les jeunes des nombreuses cités qui entourent le périmètre festoient sur les toits des voitures, quelque peu dangereux tout de même. A Sidi Yahia, les jeunes issus de famille aux moyens financiers conséquents défilent dans des voitures hors de prix. Si à Alger-Centre la Clio et la 207 sont les voitures favorites des jeunes, à Sidi Yahia, ce sont plus les Range Rover et Audi qui sont les stars.

Chose étonnante également à Sidi Yahia, aucun policier n’est présent, la rue est livrée à elle-même. Profitant de leur absence, quelques jeunes, visiblement un peu trop excités par leur réussite, ont décidé de prendre un bain de minuit à la grande fontaine décoratrice qui trône au milieu d’un rond- point aussi imposant qu’un court de tennis. Même si l’eau est crasseuse, le cœur y est.

A Tixeraïne aussi on fait la fête, les grands-mères chantent, les parents se congratulent entre eux pour la réussite de leurs enfants. «Nous avons sué pour voir nos enfants heureux, en ce jour, c’est l’accomplissement de douze années de travail. Mon fils peut maintenant voler de ses propres ailes, je lui souhaite de réussir sur les bancs de l’université», témoigne un père.

Son voisin enchaîne : «Nos enfants sont notre réussite, et leur succès est notre fierté.» Il souhaite toutefois à ceux qui ne l’ont pas eu cette année de l’obtenir l’an prochain, avec peut-être une mention à la clé. Bonne chance à nos nouveaux diplômés. «Je souhaite à cette nouvelle promotion de réussir à l’université», dit un grand-père. «Je souhaite à ma fille tout le bonheur du monde, car elle nous a rendus fiers, son père et moi», dit une maman. D’autres félicitations ont suivi durant la soirée et hier matin.