La Protection civile de la wilaya d’Alger n’a pas eu, fort heureusement, le nombre d’appels tant redouté durant la nuit de dimanche à lundi. C’est ce que nous a dit le lieutenant Khaled Benkhelfellah, chargé de la communication au sein du corps paramilitaire.

D’après le bilan qui nous a été communiqué par notre interlocuteur, cette année a été des plus calmes en comparaison avec les années précédentes. Selon le bilan, seule une personne blessée a été évacuée. «Durant toute la soirée, un seul appel pour évacuation a été reçu. Il s’agit d’un enfant résidant dans la commune de Staouéli, qui a perdu une oreille, le pauvre a été évacué à l’hôpital de Beni Messous», explique notre interlocuteur. Les explosifs provoquent de nombreux départs d’incendie, et cette année le même scénario s’est répété. «Nous avons recensé 6 incendies à travers plusieurs communes de la capitale.

A Bir Mourad Raïs, deux palmiers ont pris feu», a-t-il ajouté. «A Bab El Oued et Birtouta, plusieurs dépars de feux ont été rapidement maîtrisés dans des balcons», ajoute notre source. Nous avons également appris qu’un feu de broussailles s’est déclaré dans un jardin autour d’habitations à Belfort, dans la commune d’EL Harrach. Pour conclure le bilan de la soirée, un hangar aménagé en atelier de poterie artisanale a pris feu dans la commune des Eucalyptus, «mais plus de peur que de mal, nous n’avons eu aucun blessé à évacuer», rassure-t-il. Toujours dans le même cadre et avec la célébration du Nouvel an, la Protection civile tient encore à rassurer l’ensemble des citoyens en garantissant qu’un dispositif sécuritaire sera mis en place la nuit du réveillon pour prévenir tout risque d’accident. «Selon nos anciennes statistiques, beaucoup de produits, comme l’alcool, ainsi que les drogues, sont consommés et beaucoup de personnes n’hésitent pas à prendre le volant. De ce fait, nous assurerons un service optimal durant cette nuit pour garantir des interventions et des évacuations rapides», termine notre interlocuteur.