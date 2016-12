Nouvelles cités réalisées dans la capitale : 8 salles de lecture en cours d’ouverture

Réagissez

Pas moins de huit salles de lecture vont ouvrir leurs portes dans les cités nouvellement réalisées dans la capitale. Deux de ces salles sont d’ores et déjà opérationnelles.

Il s’agit des salles de lecture de Birtouta et de Bachdjarrah. Les autres sont en cours d’équipement, apprend-on auprès d’un responsable de la direction de la culture d’Alger. Ces nouvelles structures culturelles permettront de soustraire les jeunes à la rue et offrir aux écoliers et aux étudiants un espace éducatif qui leur permettra de travailler dans des conditions optimales. Signalons que nombre de cités ont été réalisées durant ces dernières années.

Elles ont accueilli des milliers de familles relogées dans le cadre des opérations lancées par la wilaya d’Alger, visant à éradiquer l’habitat précaire dans la capitale. Ce genre de structures s’avère indispensable dans ces cités aux allures tentaculaires. Les sociologues s’accordent à dire que le déplacement massif des populations pourrait à l’avenir poser problème par manque de cohésion et d’homogénéité.