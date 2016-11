Nouvelle ville Sidi Abdallah (Mahelma) : Des promesses non tenues

Réagissez

Alors que les préparatifs pour l’accueil des souscripteurs des programmes AADL et LPP vont bon train, les habitants de la nouvelle ville Sidi Abdallah, commune de Mahelma, attendent, eux, la prise en charge des promesses liées à l’amélioration de leur cadre de vie.

Si le ministre de l’Habitat affirmait il y a quelques jours que les nouvelles cités seront dotées de toutes les commodités modernes, les habitants des anciennes cités, Sidi Bennour et Cosider, n’ont vu venir que les bus de l’Etusa. «Quatre bus ont été mobilisés, il y a quelques jours, pour assurer la navette, et ce, après des années d’attente. Mais l’essentiel de nos revendications n’est toujours pas pris en charge», se plaint un habitant. En fait, des résidants de cette future agglomération manquent de tout, ou presque.

Les commerces restent toujours fermés, malgré l’exploitation des immeubles depuis de longues années. «On dirait un village, nous ne disposons que du minimum pour faire nos courses. On est obligés, la plupart du temps, d’aller au chef-lieu de la commune ou à Zéralda pour faire des achats», raconte un citoyen. L’absence d’un bureau de poste et d’une annexe communale pénalise également les habitants. A cela s’ajoute l’urgence d’agrandir le dispensaire pour que les habitants puissent disposer d’une meilleure prise en charge médicale.

«Le dispensaire doit être agrandi et rester ouvert la nuit. On est loin des établissements de santé de Douéra et de Zéralda. Les cas urgents connaissent souvent des complications à cause de la distance», explique-t-on. A cela s’ajoute le manque de lieux de loisirs adaptés pour les jeunes et les petits enfants. Les habitants avaient déjà bloqué la route pour exprimer leur colère. Des promesses ont été faites pour la satisfaction de leurs revendications, mais en vain.