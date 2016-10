Réagissez

Découverte le 20 septembre dernier dans son magasin, le meurtre de la jeune couturière d’Ouled Fayet a défrayé la chronique. La commune d’Ouled Fayet n’a cessé de parler de ce meurtre crapuleux.

Après une longue investigation et une enquête minutieuse conduite par la Gendarmerie nationale rattachée à la daïra de Chéraga, deux personnes ont été interpellées. Il s’agit d’un homme de 38 ans ainsi que d’une jeune femme âgée de 22 ans. Cette dernière a reconnu les faits qui lui sont reprochés. La gendarmerie a découvert par ailleurs au domicile parental de cette dernière 6 robes traditionnelles volées du magasin de la victime. La question reste posée : le vol est-il le motif du crime ? Pour le moment, on ne sait toujours rien, puisque le communiqué de la Gendarmerie nationale ne précise pas le mobile du meurtre. Présentés devant le procureur de la République après le tribunal de Chéraga, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt pour «homicide volontaire avec préméditation, vol qualifié et faux et usage de faux».