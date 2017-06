Métro d’Alger : Visite du nouveau ministre sur le terrain

Réagissez

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a effectué mercredi une visite inopinée aux projets du Métro d’Alger, notamment ceux des extensions vers la place des Martyrs et l’aéroport international d’Alger, a indiqué le ministère dans un communiqué. Lors de sa visite, M. Zaâlane a inspecté les travaux d’extension du tronçon reliant la Grande-Poste à la place des Martyrs et la station de Haï El-Badr.

La mise en service de la ligne allant de la Grande-Poste à la place des Martyrs (1,7 km) est prévue pour la fin 2017. Avec l’exploitation de cette future ligne, en plus de celle de Haï El Badr-Aïn Naâdja (3,6 km), cinq nouvelles stations de métro seront ouvertes: Ali Boumendjel et la place des Martyrs sur la première extension, et halte des Ateliers, Aïn Naâdja I et Aïn Naâdja II. Ces nouvelles lignes s’ajouteront donc aux trois autres déjà en service, que sont la Grande-Poste-les Fusillés, les Fusillés-Haï El Badr et Haï El Badr-El Harrach. Le ministre a également inspecté le centre de commande du Métro d’Alger et s’est enquis de l’avancement des travaux d’extension de la ligne du Métro vers l’aéroport international Houari Boumediène. Les travaux d’extension du métro d’Alger reliant El Harrach-centre à l’aéroport international ont été entamés il y a plus d’une année. Cette ligne, qui s’étend sur un tronçon de 9,5 km et qui est composée de 9 stations et de 10 puits de ventilation, devrait être réceptionnée fin 2019 ou début 2020. Le métro d’Alger s’étale actuellement sur 13 km et comprend 14 stations allant de la Grande-Poste à El-Harrach. Cette distance atteindra 40 km à l’horizon 2020. Après la mise en service des deux nouvelles extensions à la fin 2017, le métro de la capitale couvrira une distance de 18 km.