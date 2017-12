Métro d’Alger : les extensions Grande-Poste - place des Martyrs et Haï El Badr - Aïn Naâdja opérationnelles en janvier

Réagissez

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a fait savoir hier que les extensions des lignes du métro d’Alger entre la Grande-Poste et la place des Martyrs et entre haï El Badr et Aïn Naâdja seront opérationnelles en janvier 2018, dès la finalisation, le mois en cours, des essais techniques et de la marche à blanc. Dans une déclaration à la presse, en marge d’une séance plénière à l’APN consacrée aux questions orales des députés, M. Zaâlane a indiqué que «les essais techniques et les essais à blanc (mise en circulation des rames sans voyageur) sont en cours et devraient s’achever fin 2017, pour l’entrée en exploitation de ses deux extensions à partir de janvier 2018», rappelant sa déclaration en juin dernier, à l’issue du constat des deux extensions, où il prévoyait leur entrée en exploitation avant la fin 2017, en application des instructions du président de la République. Les deux extensions permettront de doubler le nombre d’usagers du métro d’Alger qui passera de 100 000 à l’heure actuelle à 200 000 usagers, ce qui permettra de désengorger les artères de la capitale.