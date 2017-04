Réagissez

En attendant la mise en service du billet unique, des formules d’abonnement avantageuses sont proposées aux usagers.

Le billet unique pour les 4 modes de transport que sont le métro, le tramway, la télécabine et le bus de l’Etusa sera mis en service prochainement. C’est ce qu’a indiqué M. Harbi, PDG de la Société du métro d’Alger (EMA). Cependant, le tarif de ce billet unique n’a pas été révélé, «sa mise en pratique est tributaire d’un certain nombre de préparatifs préalables, qui, d’ailleurs, sont en cours, dont l’unification des appareils de billetterie.

Ces derniers doivent être compatibles avec ceux utilisés dans les stations de métro», confie M. Harbi, et d’ajouter : «En plus de l’aspect économique, la mise en place du billet unique pour les quatre modes de transport permettra de maîtriser le volet statistique, c’est-à-dire que nous aurons la possibilité de connaître avec exactitude le nombre d’usagers durant une période donnée.» La mise en place de cette nouvelle formule vise principalement à faciliter le transport des voyageurs, dans la mesure où cela va leur permettre de gagner du temps, au lieu d’acheter un billet à chaque fois qu’ils utilisent un mode de transport et d’économiser de l’argent.

Signalons que la Société du Métro d’Alger n’a pas attendu l’instauration du billet unique pour proposer aux usagers des tarifs attractifs. Des formules d’abonnement existent pour toutes les catégories de voyageurs, notamment pour les écoliers et les étudiants. Ces formules réduisent de manière significative les coûts de transport. Rien que pour les lycéens abonnés, le billet de 50 DA revient à 17 DA seulement. Les exemples qui illustrent les avantages qu’offre l’entreprise pour les abonnés ne manquent pas.

Certaines formules d’abonnement réduisent les coûts jusqu’à atteindre 12 DA, voire 7 DA le billet au lieu de 50 DA. «Ces formules sont affichées au niveau de toutes les stations de métro. Il y a également des brochures et des dépliants qui expliquent dans le détail les démarches à suivre pour bénéficier de ces avantages. Le travail d’information se fait dans un cadre de proximité, et ce, dans le but de vulgariser et de faire connaître à un public plus large les avantages que l’entrepris pro-pose», explique-t-il.

M. Harbi n’omettra pas de mettre en relief le nombre de voyageurs atteint par l’entreprise et qui est de l’ordre de 100 000 usagers par jour. Ce chiffre est appelé à augmenter avec la mise en service, dès la fin de l’année en cours, des deux extensions, place des Martyrs-Tafourah, Haï El-Badr-Aïn Naâdja et Aïn Naâdja-Baraki : «La mise en service de ces tronçons est prévue pour la fin de l’année 2017. Les travaux sont en phase de l’installation des équipements.

La mise en service de ces deux extensions permettra de transporter 200 000 passagers par jour», a-t-il indiqué. Concernant l’extension Haï El Badr-Aïn Naâdja, elle s’étendra sur 3,6 km. Elle comprendra trois stations. Pour ce qui est de l’extension El Harrach-Bab Ezzouar-Aéroport d’Alger, dont les travaux ont été entamés en 2015, elle s’étend sur un linéaire de 9 km et comprend 10 stations.

Cette ligne desservira des quartiers à forte densité démographique, tels que Beaulieu, Oued Smar, Cité 5 Juillet, Bab Ezzouar, le pôle universitaire d’El Harrach, le Centre des affaires de Bab Ezzouar et l’université Houari Boumediène. Elle reliera le tramway au carrefour de l’université Houari Boumediène et offrira une multimodalité au niveau de cette station.