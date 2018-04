Métro d’Alger : Caractéristiques des extensions

L’extension allant de la station Tafourah vers la place des Martyrs comprend 1,7 km de linéaire et 2 stations. Elle constitue une continuité du tronçon prioritaire en monotube, avec voie sur béton et dispose de deux stations : Ali Boumendjel et place des Martyrs.