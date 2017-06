Réagissez

L’objectif de l’hôtel est de proposer «un séjour en famille, couple et amis à budget maîtrisé», surtout en ces temps de recul économique.

C’est le début de l’été et la fin du Ramadhan. Les Algériens pensent de plus en plus aux vacances, les senteurs des premières brises marines commencent à se rapprocher. Les hôtels balnéaires se préparent activement à accueillir les estivants à la recherche de grande évasion. C’est le cas de l’hôtel Mazafran, qui appartient à l’Entreprise de gestion touristique de Zéralda, qui a lancé une formule vacances d’été 2017 valable du 28 juin au 15 septembre prochain.

L’objectif est de proposer «un séjour en famille, couple et amis à budget maîtrisé», surtout en ces temps de recul économique. Ainsi, il est proposé de payer 3 nuits et de séjourner 4 nuits avec «dîner à thème et programme d’animation riche et varié». Les clients ciblés lors de la saison estivale sont les Algériens établis à l’étranger et qui viennent passer leurs vacances, mais surtout les Algériens qui vivent ici.

On commence à assister ces dernières années à un timide développement du tourisme domestique, notamment les habitants du Sud (Adrar, Laghouat…) qui viennent planter leur décor de vacances ici. La formule propose une chambre double en demi-pension à 38 400 DA/TTC, chambre single en demi-pension à 29 400 DA/TTC, 50% de réduction pour les enfants de 4 à 12 ans et gratuité pour les bébés jusqu’à 3 ans.

La piscine à l’air libre est un élément de forte attraction et donne en outre du prestige à la structure touristique.

Avec son eau cristalline, elle sourit et invite l’hôte à la baignade. C’est justement autour d’elle que la direction de l’hôtel a choisi d’organiser des soirées musicales, animées par un très large éventail d’artistes couvrant tous les styles de musiques algériennes (kabyle, chaoui, raï, chaâbi). L’animation est une composante essentielle dans l’hôtellerie moderne.

Les enfants auront leur part du bonheur avec des ateliers de dessin, lecture et des spectacles de clowns, tours de magie et karaoké. Des sorties culturelles seront proposées vers des sites historiques, tels que La Casbah, le Tombeau de la chrétienne et les ruines romaines.

Les vacances sont une période où l’on sort du quotidien, où l’on vit donc de nouvelles expériences et des interactions sociales différentes.

C’est, notamment, un moment privilégié pour l’affectif : on consolide la famille. Les vacances n’en continuent pas moins de se transformer. La nouvelle tendance est ainsi à la fragmentation. Découpées en tranches sur l’année, les vacances se révèlent plus brèves que par le passé.