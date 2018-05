Marchés de solidarité : Grande affluence à Aïn Benian

Réagissez

Le marché de solidarité accueille nombre de start-up...

Les prix pratiqués dans ce marché sont abordables.

Le marché de solidarité organisé à l’occasion du mois de Ramadhan dans la commune de Aïn Benian connaît une grande affluence des habitants de la capitale, qui s’y rendent pour acquérir différents produits alimentaires à des prix «raisonnables». Près de 100 commerçants exposent leurs marchandises dans les stands du marché, où des citoyens se rendent pour acheter différents produits à des prix concurrentiels.

Le marché de solidarité accueille nombre de startups soutenues par l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej), outre un stand consacré à l’Office national interprofessionnel des légumes et viandes qui a opté pour la commercialisation directe de ses marchandises au profit des consommateurs, outre un autre stand pour l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).

Plusieurs citoyens préfèrent se promener entre les stands du marché en quête d’une meilleure offre, à l’image de la pomme de terre cédée à 40 DA, l’ail (40 DA), la courgette (85 DA), le poivron (85 DA), le concombre (85 DA), l’oignon (50 DA), la laitue (120 DA), la betterave (85 DA), les dattes (250 DA), le citron (280 DA) et les carottes (75 DA).

Par ailleurs, le visiteur du marché peut relever que les prix des viandes au niveau de l’unique rayon qui leur a été consacré, diffèrent légèrement de ceux pratiqués dans d’autres marchés, où le prix de la viande locale de l’agneau est de 1250 DA alors que le prix de la viande de veau importée est de 890 DA et celui de la viande de bœuf de 980 DA. Un autre rayon a été consacré aux poissons congelés avec des prix concurrentiels variant entre 200 et 750 DA, dont les crevettes, les fruits de mer, le calamar et le saumon.

Un visiteur a indiqué que les prix sont raisonnables pour quelques produits, à l’image des pâtes, des fruits et légumes, où il existe une différence de 30 DA entre les prix de ce marché et ceux des autres, en l’occurrence le riz (90 DA, les pois chiches (300 DA), les lentilles (145 DA), les haricots (145 DA), la margarine (210 DA la boîte de 500g) et les pâtes (40 DA la boîte de 500g).

Un autre visiteur a, lui, indiqué qu’il se rend tous les deux jours au marché afin de faire ses emplettes, venant de la commune de Hammamet. Il affirme que le marché de solidarité est une occasion pour les fabricants et les producteurs de faire connaître leurs produits «pour permettre au consommateur de retrouver confiance dans le produit local».

Cet espace commercial a permis aux familles d’acheter différents produits alimentaires à des prix «assez bas» par rapport à ceux proposés au niveau des autres marchés, puisqu’ils se vendent directement du producteur au consommateur, sans intermédiaire, a-t-il ajouté, appelant à la nécessité d’améliorer, l’année prochaine, les conditions du marché de solidarité (superficie, parking, etc.).

Par ailleurs, une femme au foyer s’est réjouie des prix bas des différents produits alimentaires et fruits, pratiqués dans ce marché qu’elle visite pour la première fois, ainsi que la tomate proposée à la vente à un prix variant entre 50 et 90 DA contre 120 DA ailleurs, la fraise à 150 DA contre 200 DA dans le marché communal du 8 Mai 45 et les autres marchés voisins.

Depuis le début du mois sacré, cette femme fait ses courses dans ce marché, a-t-elle affirmé, soulignant que «la qualité du produit local ne diffère pas tellement de la qualité de celui importé», commercialisé à des prix très élevés. Le même constat a été fait par un habitué de ce marché, qui prévoit à l’avenir d’inclure d’autres produits, tels que les viandes et les vêtements en prévision de l’Aïd.

«Pas moins de 332 brigades de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ont été mobilisées et sont déjà présentes sur le terrain dans l’ensemble des marchés de proximité et grandes surfaces de la capitale, dans le cadre de la protection du consommateur et l’organisation et la régulation du marché, pour veiller à la stabilité des prix et éviter la spéculation», avait déclaré à l’APS le représentant de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, Ayache Dahar.

Par ailleurs, M. Dahar a annoncé l’ouverture de 9 marchés de proximité, à l’occasion du mois de Ramadhan, avec la participation de plus de 5500 opérateurs économiques, et ce, en coordination avec l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), rappelant que «la wilaya d’Alger dispose de 98 marchés destinés à la vente de différents produits».