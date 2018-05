Réagissez

L’augmentation des prix des fruits et légumes est...

La norme voudrait que dans chaque quartier un marché de proximité soit réalisé.

D’après M. Boulenouar, président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCAA), «la capitale accuse un énorme déficit en matière de marchés de proximité. Cet état des lieux est un facteur parmi d’autres qui favorise l’augmentation des prix des fruits et légumes. Les marchés de proximité réduisent l’écart des prix entre les marchés de gros et ceux du détail», confie-t-il.

La capitale compte 57 communes, la norme voudrait que chaque quartier, chaque lotissement d’habitation soit doté d’un marché de proximité pour répondre aux besoins des habitants, ce qui, actuellement, n’est pas le cas. «Pour parer au plus urgent, il faut que les pouvoirs publics comblent un manque d’au moins 50 marchés de proximité.

Cependant, si nous devons tenir compte des paramètres de la démographie, les besoins réels de la capitale sont plus importants que ce chiffre», explique-t-il. Il y a des communes dans la capitale qui sont totalement dépourvues de ce genre de structures commerciales, citons à titre d’exemple Bir Mourad Raïs, Hydra et El Achour.

«Dans les communes qui ont des marchés de proximité, telles que Bab El Oued, Sidi M’hamed ou encore Rouiba, on constate que les prix des fruits et légumes sont abordables, contrairement à certaines communes où le commerce informel a pignon sur rue», soutient-il encore. Selon M. Boulenouar, «il faut impérativement rapprocher la production du citoyen et non le contraire. Cette démarche est une manière de réduire les prix par l’élimination des intermédiaires et autres parasites qui agissent sur la stabilité des prix», affirme-t-il.

S’agissant des marchés de proximité qui ont été réalisés dans la capitale et qui ne sont pas exploités, M. Boulenouar dira : «L’erreur n’est pas dans la conception de ces structures, mais dans les endroits où elles ont été construites. Les marchands informels refusent de s’y installer à cause de leur éloignement des centres névralgiques au niveau des communes. Les commerçants illicites leur préfèrent donc la voie publique et le consommateur est loin de se soucier de la légalité du commerce, ce qui l’intéresse au final, c’est de faire ses achats.»

De l’avis de plusieurs analystes, les pouvoirs publics ne veulent tout simplement pas éradiquer le commerce informel. L’absence de volonté politique dans ce domaine est flagrante, car les commerçants informels constituent une réserve électorale. Aussi, s’en prendre à ces marchands qui exercent en dehors du circuit commercial légal pourrait s’avérer une source de déstabilisation pour le front social.

Durant ce mois sacré de Ramadhan, les autorités, qui ont la tâche de gérer le commerce, ont ouvert 9 marchés de proximité dans la capitale. Cette démarche a été initiée pour répondre aux besoins des consommateurs en termes de disponibilité des produits alimentaires, d’une part, et de l’autre, pour rendre les prix abordables. Les marchés de proximité ont un rôle prépondérant dans la stabilité des prix, d’où la nécessité de les généraliser dans toutes les communes et à longueur d’année.