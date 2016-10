Marché de gros de Semmar : Les commerçants toujours sur les lieux

Réagissez

En procédant à la délocalisation, la localité de Semmar retrouvera un certain calme qu’il n’a pas connu depuis deux décennies.

Après que le ministre du Commerce eut annoncé lors d’un entretien la possibilité du départ de plus de 800 grossistes exerçant à Semmar pour un nouveau site, la nouvelle a fait des heureux parmi les commerçants, tandis que chez les propriétaires des locaux, elle a été mal accueillie.

Un commerçant, qui exerce en tant que grossiste spécialisé dans les légumes secs, déclare qu’il s’agit d’une bonne nouvelle. Selon lui, ce déplacement permettra à beaucoup de vendeurs détenteurs d’un registre du commerce d’exercer dans la réglementation. «Ce changement apportera un air frais chez l’ensemble des vendeurs», explique-t-il.

Et d’ajouter : «Pour ma part, si l’Etat décide de nous donner un parcelle de terrain, alors nous construirons. Si l’Etat décide de nous accorder des locaux déjà construits alors nous nous installerons.» Après avoir fait le tour à l’intérieur du marché de gros, que beaucoup de commerçants en détail qualifient de poumon de l’Algérie en matière d’alimentation, le constat est vite établi. En procédant à une future délocalisation, Semmar retrouvera une certaine quiétude qu’il n’a pas connue depuis deux décennies.

Des grossistes expliquent que ce déménagement pourrait leur apporter un changement total en matière de loyer. «D’année en année, le loyer augmente, et les propriétaires de ces magasins demandent plus d’argent à chaque fin de contrat. Le loyer dépasse les 11 millions par mois, et ne cessera d’augmenter tant que nous ne quitterons pas cet endroit», déclare un autre commerçant.

Egalement afin d’endiguer le problème des marchandises étalées sur le trottoir, un commerçant a mentionné que pour un grossiste, la surface devrait varier entre 400 et 450 m², afin de réceptionner la marchandise, la stocker et pouvoir la recharger avec aisance. Si le changement a bien été accueilli chez les vendeurs, les propriétaires des locaux ne sont pas d’accord avec cette décision qui, selon eux, paraît injustifiée et porterait atteinte à leur devenir dans un futur proche. «La location de ces hangars représente notre gagne-pain. Si l’Etat décide de délocaliser ces commerçants et les installer dans un marché, que deviendront nos nombreux locaux ?», S’écrit un jeune homme, propriétaire.

Au beau milieu de la conversation on a pu observer bon nombre de commerces fermer leur porte. Notre accompagnateur, qui est également un commerçant, explique cette action par l’arrivée de ce qu’ils appellent «le contrôle». Ce contrôle ce résume en l’arrivée d’une équipe du ministère du Commerce chargée du contrôle des marchandises et des documents officiels. «Tous ceux qui ne sont pas en règle s’empressent de rentrer leurs marchandises et de descendre leur rideaux afin qu’elles ne soient pas saisies et recevoir des amendes ou être tout bonnement arrêtés», conclut-il .