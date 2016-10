Réagissez

La surpopulation dans certaines cités engendre des déficits...

Pas moins de 40 000 familles ont été relogées en 2014. La population à Birtouta a pratiquement doublée.

Depuis l’opération de relogement qui a été entamée en 2014, la wilaya d’Alger a casé pas moins de 40 000 familles dans de nouvelles cités à travers la capitale et même à l’extérieur. Ces nouveaux pôles accueillent pour la plupart d’entre eux une population qui dépasse les 2000.

A Birtouta, elle a presque doublé en l’espace de quelques mois. Les habitants arrivés de Bab El Oued, de Oued Smar ainsi que des autres lieux où se localisaient de nombreux bidonvilles ont besoin aujourd’hui de d’infrastructures pour retrouver un train de vie adéquat. A travers Birtouta, les cités dortoirs pullulent.

Elles reçoivent des milliers de familles. Pour ces dernières, le changement est total et leur priorité est sans conteste la scolarité des enfants dans les écoles primaires, les CEM et les lycées. A la cité des 1682 Logements, l’école primaire est surchargée et dépasse sa capacité d’accueil. Cette dernière qui devait accueillir pas plus de 350 élèves est aujourd’hui à 850. Un chiffre énorme et qui fait peur même pour le staff de l’école qui nous a reçus. Pour contenir ces élèves et pour que tout le monde soit bien suivi, la directrice a mis en place un système de rotation. «Mon école ne peut accueillir 850 élèves en même temps.

De ce fait, nous sommes obligés de faire un découpage 400 le matin et 400 l’après- midi pour pouvoir donner des cours réguliers», explique-t-elle ,tout en soulignant que les enfants ne quittent pas l’école avant 17h voire 17h15. Notre interlocutrice nous affirme que la commune et les nouvelles cités ont besoin au minimum de quatre autre écoles primaire. «Avant de reloger des centaines de familles, il faudrait d’abord recenser le nombre d’enfants qui doivent être scolarisés avant un déménagement de grande envergure afin de prévoir des établissements scolaires», précise-t-elle.

Nous avons également appris que des centaines de parents d’élèves ont réclamé la construction d’un lycée, car l’actuel ne peut contenir ce surplus d’élèves.Dans cette même commune on trouve la cité El Kehla appelée cité des 871 Logements. Elle est divisée en deux parties, elle a reçu pour la rentrée scolaire 2016/2017 une nouvelle école primaire flambant neuve. Cette dernière accueille les jeunes écoliers et l’avantage, selon les parents, est qu’elle se trouve à l’intérieur même de la cité. «Nos enfants étaient scolarisés à Birtouta de l’autre côté de l’autoroute.

Ils devaient marcher plusieurs minutes pour arriver à l’école», explique un jeune père. Si le problème des établissements scolaires reste d’actualité, il n’en demeure pas moins qu’il existe d’autres. Les locataires se plaignent des coupures d’électricité qui durent des heures. Fouad

témoigne : «Nous avons des coupures de courant récurrentes, nous sommes plongés dans le noir pendant 24 heures. Le jour de l’Aïd, certaines familles ont dû jeter la viande, car le congélateur n’était plus alimenté.» A travers ces nouvelles cités, d’autres commodités manquent cruellement. Les bureaux de poste ainsi que des annexes de mairie ainsi font défaut. Seul un centre de santé a ouvert mais ce dernier manque cruellement de moyens pour répondre aux nombreux habitants qui occupent aujourd’hui près de 2500 logements.