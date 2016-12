lutte permanente contre les pétards

Réagissez

Dans le cadre de la lutte contre la commercialisation des produits pyrotechniques, la sûreté de la wilaya d’Alger a engagé une lutte sans merci, à quelques jours de la fête du Mawlid Ennabaoui, afin de réduire au maximum, si ce n’est à néant, la vente de pétards, bombes et autre produits interdits. Dans ce combat continu, les services compétents de la capitale ont réussi à saisir pas moins de 350 000 unités composées de pétards et d’autres jeux pyrotechniques de toutes formes et de différentes tailles dans plusieurs quartiers de l’Algérois. D’après le communiqué de la DGSN, ces opérations rentrent dans le cadre de la lutte quotidienne contre la vente des produits explosifs interdits sous toutes leurs formes à la vente, surtout en cette période de fête religieuse. Egalement, le communiqué explique que cette lutte vise à réduire le taux de blessés, surtout chez les enfants, car ce sont les plus vulnérables. Le communiqué informe, par ailleurs, que cette opération a été conduite à travers la capitale, mais les quartiers de Bab El Oued, La Casbah ainsi que El Hamiz restent les points de vente les plus importants où la lutte reste constante.