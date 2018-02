Lutte contre la criminalité : 4935 personnes arrêtées durant le mois de janvier

Réagissez

Dans le cadre des activités de lutte contre la criminalité urbaine, les services de la Police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger ont traité durant janvier dernier, 3564 affaires ayant entraîné l’arrestation de 4935 présumés auteurs qui ont été déférés devant les instances judiciaires compétentes, dont 1924 pour détention et usage de stupéfiants et substances psychotropes, 341 pour port d’armes prohibées, et 2670 pour divers délits.

Parmi les affaires traitées, le bilan fait ressortir 437 affaires relatives aux atteintes aux biens, et 720 affaires ayant trait aux atteintes aux personnes. Quant aux délits et crimes contre la famille et ceux relatifs aux bonnes mœurs, les services de la Police judiciaire ont traité 26 affaires, ainsi que 530 affaires relatives aux biens publics, et 112 affaires à caractère économique et financier.

Concernant le port d’armes prohibées, les mêmes services ont traité 341 affaires, impliquant 341 personnes présentées devant les instances judiciaires compétentes, où 50 personnes ont été placées sous mandat de dépôt. En matière de lutte contre les stupéfiants, 1732 affaires impliquant 1924 personnes ont été traitées, avec la saisie de 11,111 kg de résine de cannabis, 31 569 comprimés psychotropes, 76,18 g cocaïne, ainsi que 6,1 g d’héroïne, 15 comprimés d’ecstasie et 10 comprimés de supetexe.

En ce qui concerne les activités de la police générale et réglementation, les forces de police ont mené durant la même période 233 opérations de contrôle des activités commerciales réglementées, où il a été procédé à l’exécution de 4 décisions de fermeture ordonnées par les autorités compétentes.

Concernant la prévention routière, les services de la sécurité publique ont enregistré 16 353 infractions au code de la route qui ont nécessité le retrait immédiat de 5934 permis de conduire et l’enregistrement de 72 accidents de la circulation ayant engendré 80 blessés, et 3 cas de décès, dont la cause principale demeure le non-respect du code de la route.

Lesdits services ont mené 2051 opérations de maintien de l’ordre. Enfin, les services de police de la sûreté de wilaya d’Alger ont enregistré durant le mois de janvier 2018, 60 068 appels sur le numéro 17 police secours et le numéro vert 15-48, et 785 appels sur le numéro 104, qui restent à la disposition des citoyens pour informer tout ce qui touche à leur quiétude et leur sécurité.