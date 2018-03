Réagissez

Les habitants du lotissement Rassauta sont constamment gênés par le passage des camions poids lourds dans les entrailles de leur quartier.

De jour comme de nuit, des dizaines de camions effectuent d’incessants et interminables va-et-vient, en traversant de bout en bout le lotissement. En plus du bruit strident et de la menace pour les piétons, les habitants souffrent de la poussière dégagée par ces camions. Les habitants affirment qu’ils ne s’opposent pas aux déplacements de ces camions.

Ils demandent seulement que ces mastodontes prennent une voie de contournement. «Il est inconcevable que de tels engins passent par une petite cité ou enfants, personnes âgées et malades sont continuellement importunés», confie un habitant, ajoutant que compte tenu de la proximité de la route avec les habitations, les résidents du lotissement Rassauta affirment que leur sommeil est constamment dérangé, leur cadre de vie altéré et les routes abîmées par ces poids lourds. Pis encore, des enfants commencent à développer des allergies liées à la poussière générée par ces poids lourds.

Un autre quartier se trouvant dans le même périmètre est aussi envahi par les camions, en l’occurrence Harraga. Des camions chargés de conteneurs sillonnent à longueur de journée le quartier. «Le bruit est devenu insupportable. En plus du danger que représentent ces camions pour les piétons, les élèves des écoles primaires en particulier», soutiennent des habitants du lotissement.

Des habitants demandent l’intervention des autorités concernées pour prendre les mesures nécessaires en interdisant la circulation des camions dans les quartiers à forte densité démographique. «Il y a des endroits qui ne conviennent pas pour le déplacement des camions de grand tonnage. Les pouvoirs publics doivent intervenir pour nous débarrasser de ce problème», concluent nos interlocuteurs.