Lot Seklendji (Rahmania) : Manque d’équipements publics

Le lotissement Seklendji, dans la commune de Rahmania, fait partie du périmètre de la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

Il été question dans un passé récent que le lotissement bénéficie de projets, notamment dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la jeunesse et des sports et des infrastructures routières, etc. Cependant, il n’en est rien et les habitants du lotissement continuent de faire face à une multitude de problèmes. A l’absence de l’éclairage dans les venelles du lotissement, s’ajoutent la dégradation des routes, dont la plupart sont devenues impraticables, ainsi que l’absence totale d’aménagements urbains, tels que les jardins publics.

Par ailleurs, en dépit du nombre grandissant d’habitants, le lotissement est dépourvu d’école primaire. Les élèves doivent quotidiennement parcourir jusqu’à 6 kilomètres pour rejoindre leurs établissements scolaires. Les habitants du lotissement lancent un appel aux pouvoirs publics pour qu’ils trouvent des solutions à leurs problèmes, notamment celui liés à la scolarité de leurs enfants.