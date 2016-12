Réagissez

A Dergana, les habitants de la localité sont pris en otages par les marchands informels qui ont pignon sur rue.

Une opération d’éradication avait été menée dans le passé par les pouvoirs publics, mais cette dernière s’est soldée par un échec, puisque le marché informel est toujours là. Les habitants de la cité avaient cru qu’il s’agissait d’une opération d’envergure devant libérer définitivement les espaces attenants à leurs immeubles.

Cependant, il n’en fut rien. En fait, l’opération s’est limitée à libérer quelques espaces communs aux bâtiments des extensions d’habitations et de bicoques de commerce qui ont été érigés illicitement. Les commerçants illégaux et autres marchands, qui ont élu domicile dans les entrailles de la cité, continuent de mener la vie dure aux résidants, notamment un marché de fruits et légumes se trouvant à proximité de la station terminus du tramway. Signalons que ce marché tentaculaire a résisté à toutes les tentatives visant à l’éradiquer. Les marchands persistent dans leur activité commerciale portant préjudice aux habitants. En plus des amas d’ordures laissés sur place en fin de journée par les marchands, les habitants de la cité sont obligés de supporter les injures et autres insanités qui fusent du marché. «Les services de sécurité ont investi les lieux à maintes reprises pour déloger les indus occupants, mais ces derniers ont riposté violemment. Résultat : ils continuent d’occuper les trottoirs jouxtant les balcons des rez-de-chaussée de nos immeubles», confie un habitant.