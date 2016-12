Ligne ferroviaire Zéralda-Birtouta: mise en circulation des trains dès le 12 décembre

Réagissez

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé dimanche dans un communiqué que la mise en circulation des trains sur la nouvelle ligne ferroviaire électrifiée Birtouta-Zéralda commencera à compter du lundi 12 décembre en cours.

Avec l'ouverture de cette nouvelle ligne, les trains circuleront tous les jours, même les vendredis et jours fériés, entre la gare d'Agha et Zéralda en aller-retour, et ce, de 5h du matin jusqu'à 20h, selon la même source.

La ligne Alger-Zeralda desservira quotidiennement treize (13) gares en aller-retour: Agha, les Ateliers, Hussein-Dey, Caroubier, El-Harrach, Gué de Constantine, Ain Naadja, Baba Ali, Birtouta, Tessala El Merdja, Sidi Abdallah, Sidi Abdallah Université et Zeralda

Pour plus d'informations, la SNTF invite sa clientèle à se rapprocher des gares de trains ou à consulter son site web sntf.dz.