La colère couve depuis plusieurs semaines à la cité Les Vergers, dans la commune de Birkhadem. La raison, une tentative d’expropriation d’un stade de proximité, sis à côté de la mosquée, par l’association religieuse, qui voulait en faire un parking.

Les habitants, qui se sont opposés dans leur majorité à cette idée saugrenue, se disent prêts à tout pour sauver ce bout de terrain.

«Il a été un stade depuis toujours, il est plus qu’utile pour nos enfants qui s’y défoulaient, en organisant des parties de football et en pratiquant de l’activité physique», raconte un habitant.

«Les membres de l’Association de la mosquée ne semblent pas mesurer l’importance d’un espace de jeu pour des jeunes, sinon ils n’auraient même pas osé faire une telle proposition», indique notre interlocuteur. Les habitants, faut-il le rappeler, avaient fait preuve d’une grande compréhension en acceptant volontiers que ce stade soit utilisé comme dépôt pour les matériaux de construction et autres équipements lors des travaux de construction de la mosquée.

Avec bien sûr l’idée de récupérer cet espace de jeu une fois le chantier terminé. Et maintenant que les travaux sont achevés, l’Association de la mosquée voulait accaparer toute la place. Les habitants, apprend-on, ont saisi les services de l’APC pour intervenir et rendre à César ce qui appartient à César.

Ils affirment qu’ils ne se laisseront pas faire, d’autant qu’il s’agit de leurs enfants et du cadre de vie de leur cité. «Nous sommes tous des pratiquants et des croyants, mais cela ne nous empêche pas d’affirmer haut et fort que cet espace est plus utile comme stade que comme parking rattaché inutilement à la mosquée», affirme-t-on. Affaire à suivre.