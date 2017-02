Les usagers dénoncent le manque de sécurité

Réagissez

Les habitants de la commune de Douéra déplorent le manque de sécurité qui prévaut au niveau de la station de transport urbain.

Que ce soit en début de soirée, ou tôt le matin, le manque d’éclairage public oblige les usagers à rester sur leurs gardes, car des agresseurs sévissent en toute liberté à l’intérieur de la station. Aux environs de 18h30, dès la tombée de la nuit, des bandes de jeunes s’introduisent entre les usagers pour commettre des vols à l’arraché et des agressions à l’arme blanche.

Mustapha, qui conduit chaque matin son épouse à la station, affirme qu’il ne quitte pas l’arrêt tant que son épouse ne s’est pas installée à l’intérieur du bus. «Je ne quitte les lieux que lorsque le bus démarre». Et de poursuivre : «Les agressions sont monnaie courante dans cette station. Plusieurs jeunes ont été tabassés.

Certains ont même reçu des coups de couteau, à cause d’un téléphone portable.» Le manque d’équipements de sécurité et l’absence de toute présence policière encourage ces bandes dans leur besogne criminelle. Les malfrats sévissent également durant les matinées. «Afin de s’orienter dans l’obscurité qui règne, il faut suivre les phares des bus qui éclairent la station.

Durant la pluie, il faut être équipé de parapluie, car les quais ne procurent aucun abri», affirme un usager. Les voyageurs et les chauffeurs de bus suggèrent la présence de patrouilles de police, «afin que les voyageurs se sentent en sécurité le jour et la nuit, il faut que les patrouilles de police soient plus présentes aux alentours de la station et à l’intérieur», suggère un chauffeur de bus.