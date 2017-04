Réagissez

Travaux de réhabilitation de l’espace urbain

15 cités ont été concernées par le programme de l’APC.

A Bab Ezzouar, le programme initié par l’APC, dont le contenu concerne la réhabilitation de l’espace urbain par le lancement de travaux d’aménagement dans les cités et lotissements d’habitation, tire à sa fin, les travaux sont très avancés. «En somme, ils tirent à leur fin dans la plupart des cités et lotissements de la commune.

Dans certaines cités, le taux d’avancement des travaux avoisine 60, 70, voire 80%. Nous avons, Dieu merci, tenu nos engagements envers la population de Bab Ezzouar quant au parachèvement de tous les travaux. Je peux d’ores et déjà informer nos concitoyens que tous les chantiers seront réceptionnés durant la saison estivale», confie M. Karmia, P/APC de Bab Ezzouar. En effet, pour le visiteur qui connaissait la commune de Bab Ezzouar par le passé, il sera certainement étonné par la métamorphose qu’a subie la ville. Toutes les cités de la commune, qu’elles soient du chef-lieu ou de la périphérie, ont bénéficié de ces travaux.

Des aménagements ont été réalisés afin de hisser le cadre de vie des habitants à un rang acceptable. Des espaces verts ont été créés, des aires de stationnement ont été réaménagées et le revêtement en bitume des allées et venelles des cités a été refait. Le nombre de cités et lotissements qui ont bénéficié de ces travaux est de l’ordre de 15.

«Il reste les cités 12 et 4, dont les travaux sont en cours de réalisation, notamment ceux ayant trait à la voirie. Ces derniers ont atteint un taux d’avancement de 20%», assure-t-il. Et d’ajouter : «A la cité Sorecal, nous avons dû attendre le diagnostic de la Seaal pour refaire le réseau d’assainissement qui, faut-il le souligner, s’étend sur un linéaire de 7,8 km.

L’entreprise chargée de la réalisation du revêtement en bitume lancera les travaux dès que le réseau d’assainissement sera refait.» Nombre d’habitants de la commune de Bab Ezzouar se disent satisfaits de la qualité des travaux. «Notre cité a subi une transformation profonde. Les espaces communs aux immeubles ont été réhabilités, les espaces verts qui étaient dans un passé récent livrés à la dégradation et au squat ont été, grâce à ce programme lancé par l’APC, réhabilités.

Quant aux routes et accès de la cité, ils ont été entièrement refaits», témoigne un habitant de la commune. En empruntant l’artère principale qui scinde le lotissement du 5 Juillet en deux parties distinctes, on est surpris par le changement qu’a subi l’endroit. Cet axe névralgique a été transformé en un boulevard digne de ce nom. En plus des aménagements urbains qui ont été réalisés, tels que les trottoirs et les bordures de jardins, l’éclairage a été renforcé et le revêtement en bitume de la chaussée soigneusement refait.

«Cette artère été dans un passé récent lugubre et sans âme. Avec ces travaux qui ont repris, tous les aspects de la vie urbaine sur le boulevard ont retrouvé des attraits à même de lui redonner sa vocation première, à cet axe principal et névralgique», affirme un habitant de la cité du 5 Juillet.