Les terrains vacants peuvent être loués à des investisseurs privés

Une solution pour la promotion de l’investissement, notamment dans le domaine des loisirs de masse.

Les propriétaires des terrains vacants, qui n’envisagent pas de les exploiter, peuvent conclure des contrats avec des investisseurs privés afin de créer une dynamique d’investissement au niveau de la wilaya d’Alger. Cette nouvelle possibilité a été énoncée par les autorités de la wilaya afin de donner un souffle et un entrain nouveaux à l’investissement dans la capitale.

Des orientations ont été données par le wali d’Alger aux collectivités locales leur enjoignant d’«encourager les investisseurs à rechercher des assiettes foncières pour réaliser leurs projets de développement», a-t-il ordonné lors de l’inauguration, la semaine passée, d’un parc de loisirs à Chéraga, appelant les propriétaires qui n’envisagent pas de les exploiter à «conclure des contrats avec les acteurs privés pour un projet d’investissement bénéfique pour la région», a-t-il déclaré à l’APS.

Signalons que cet espace de loisirs inauguré à Chéraga, du nom de «Teri Park», s’étend sur une superficie de 15 000 m², dont 7000 m² couverts, «Teri Park» illustre l’exemple d’un investisseur privé qui a réalisé son projet sans recourir à l’aide des autorités locales en matière de foncier. Par ailleurs, le wali d’Alger a annoncé qu’Alger verra l’inauguration de 3 nouveaux projets d’investissement dans le domaine de l’industrie appartenant au secteur privé, indiquant que «50% des investissements programmés dans le cadre du plan stratégique d’Alger, ont été réalisés».

Le premier du genre, «Teri Park», a été réalisé par un investisseur privé en vue de «contribuer au bien- être de toutes les franges de la société». Pour sa part, le maître du projet, Zidour Zakaria, a fait savoir, dans son exposé, que «le parc entrera en service vers la fin du mois d’avril et sera mis à la disposition des familles algériennes.

Le prix d’entrée a été fixé à 1000 DA par famille, qui pourra profiter de 6 jeux pendant la visite dans cet espace. Le visiteur du parc se retrouvera dans un petit village avec 21 jeux répartis sur 6 espaces divers, outre 5 restaurants au premier étage et un parking de quelques 1600 voitures», a-t-il ajouté.

Le même responsable a précisé que cet investissement, qui a été réalisé dans une durée de 18 mois, a coûté à sa société environ 80 milliards de centimes» et a permis la création de «85 emplois permanents ainsi que des dizaines de postes provisoires et saisonniers», ajoutant que la commune de Cheraga «avait besoin de cet espace de loisirs familial» vu la densité de sa population et les communes qui l’entourent.

De son côté, le président de l’APC de Cheraga, Miloudi Ali, a dit que ce parc se veut «un saut qualitatif» en termes de services prodigués aux citoyens de la région, et répond aux normes internationales en matière de sécurité.

Cette solution proposée par les autorités de la wilaya pourrait être un facteur prépondérant dans la promotion de l’investissement, notamment dans le domaine des loisirs et des activités récréatives.

Sur le littoral est de la capitale, des parcelles de terrain appartenant à des particuliers peuvent êtres données en location pour la création d’espaces de loisirs mitoyens aux plages. Durant la saison estivale, ce genre de structures est attractif et aurait certainement le mérite d’augmenter le nombre de vacanciers et créer de surcroît une dynamique générale.