Les séjours balnéaires ont la cote

C’est la période des vacances, du farniente et des grandes évasions. C’est aussi la période des grands départs en congés et de la coupure avec le stress du quotidien.

Les établissements et complexes hôteliers, particulièrement ceux du littoral relevant du groupe public HTT (hôtellerie, tourisme et thermalisme), mettent le paquet pour attirer et fidéliser la clientèle nationale. C’est la «haute saison», comme la qualifient les professionnels du secteur. Le constat établi est que l’écrasante majorité des Algériens prend ses vacances en été. Cette concentration peut être justifiée par des raisons climatiques (soleil), économiques (fermeture d’usines et ralentissement de l’activité économique), scolaires (fermeture des écoles) et psychologiques (dans l’esprit des individus, l’été a une connotation de vacances).

Une période propice pour améliorer la rentabilité, mais aussi pour se créer une bonne image, voire une bonne réputation. L’hôtel Mazafran, qui appartient à l’Entreprise de gestion touristique de Zéralda, propose des formules vacances pour cet été. Contacté par El Watan, Laboun Idris, directeur de l’hôtel, affirme qu’il «tente de lui donner une âme, même s’il est vrai que le temps a fait son œuvre, puisque cet hôtel a été construit dans les années 1970».

Sa recette : il applique des tarifs compétitifs par rapport à la qualité de la prestation des autres hôtels. Il a lancé une promotion pour cette saison estivale : 30 000 DA/TTC pour 2 personnes en demi-pension pour 4 nuits, avec une forme de buffet riche et varié à volonté. Une offre qui s’adresse aussi à ceux qui veulent faire de plus petites ruptures, car la nouvelle tendance est à la fragmentation.

Découpées en tranches sur l’année, les vacances se révèlent plus brèves que par le passé. Pour pousser la séduction plus loin, l’hôtel s’est doté d’une plage avec toutes les commodités (transat et restauration) qui sera inaugurée demain. Désormais, la plage sera bien plus qu’un parasol ! Un must que les vacanciers apprécient. Autre argument à faire valoir : l’animation de 10h à 2 h du matin 7/7, notamment autour de la piscine à l’air libre qui est un élément de forte attraction et donne en outre du prestige à la structure touristique.

La direction a prévu aussi des voyages de découvertes : des sorties culturelles seront proposées vers des sites historiques, tels que La Casbah, le tombeau de la Chrétienne et les Ruines romaines. Ainsi, les vacances peuvent constituer également un moment privilégié pour l’affectif : on consolide la famille.