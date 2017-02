Les sans domicile fixe en débat

Réagissez

La problématique des sans-abri au cœur des débats

La wilaya d’Alger, comme capitale, est une métropole à forte population et le nombre de ses habitants ne cesse d’augmenter régulièrement.

Avec cette croissance démographique, les problèmes dans les familles s’intensifient et bon nombre de personnes quittent leur maison, se retrouvant à la rue sans domicile fixe en proie à des problèmes qui parfois semblent n’avoir aucune solution. Le quotidien arabophone El Mihwar a organisé, hier matin, une rencontre sur le thème des «Sans domicile fixe», et des invités de la presse ont pu discuter avec les animateurs de la rencontre, à savoir Sedaki Mohamed représentant la DGSN, Mohamed Ousaïd Riad, membre de l’association Joie des cœurs, ainsi que Ramdani Djamel, du bureau des activités associatives de la wilaya d’Alger.

Durant la rencontre, les intervenants ont expliqué le rôle que chacun d’entre eux essaye d’assurer, afin de rendre le quotidien des sans domicile fixe moins pénible. La première personne à prendre la parole était Ramdani, il a expliqué que durant cette période de froid glacial, qui a touché la capitale et ses environs, des opérations d’aide sont organisées : «Avec l’aide de la wilaya et en partenariat avec la DGSN, la Protection civile et le SAMU social, nous essayons d’offrir aux nombreux sans-abri une nourriture chaude et consistante afin de braver les nuits de grand froid.»

L’interlocuteur affirme que cette opération est en vigueur depuis le mois de décembre à travers les 57 communes de la capitale.

M. Ramdani parle également des centres sont mis à la disposition de ces personnes : «Nous offrons aussi à ces personnes un toit où elles peuvent s’abriter.

Dès leur arrivée, elles sont automatiquement prises en charge par des médecins, des psychologues, ainsi que toute une équipe, qui essaye de les réinsérer dans un milieu familial, qui leur fait défaut.» Ces tournées commencent dès 21h chaque soir et partent du siège de la wilaya. Des chiffres pour le moins alarmants ont également été mentionnés. Selon notre interlocuteur, sur un pourcentage de 100, 90% sont des hommes et 10% des femmes.

Aussi, 92,86% des SDF sont issus d’autres wilayas. Les facteurs liés au fait de se retrouver à la rue sont nombreux, parmi eux, des problèmes familiaux, un divorce, la maltraitance et la violence, et parfois des personnes atteintes de troubles psychiques sont jetées à la rue.

La DGSN, avec pour représentant Sedaki Mohamed, soulève quelques points importants, à savoir que la vie de SDF est une réalité qui ne touche pas seulement l’Algérie.

«Bien au contraire, de nombreux pays développés ont également dans leurs rues des SDF et il faut préciser aussi qu’il n’y a aucune tranche d’âge précise, on trouve dehors l’adolescent qui a fui son domicile, la femme divorcée qui n’a nulle part où aller...», énumère-t-il. Selon les statistiques, Alger compte pas moins de 7959 personnes sans domicile fixe. «Sur ce chiffre important, nous avons procédé à l’arrestation de 97 personnes qui pratiquaient la mendicité, qui est punie par la loi», précise-t-il.

Le mouvement associatif est également présent avec panache dans les rues de la capitale, l’association Joie des cœurs, l’une des nombreuses associations caritatives qui œuvrent quotidiennement avec les plus démunis, l’un de ses créneaux est l’aide aux sans-abri. M. Ousaïd rapporte que son association arrive à distribuer chaque mercredi soir dès 19h30 jusqu’à 22h, pas moins d’une centaine de repas chauds.

«Si nous ne sortons qu’une nuit par semaine, c’est grâce au travail des autres associations et groupes qui essayent eux aussi de distribuer de la nourriture. Chaque soir, les associations distribuent 500 repas. Ces repas sont préparés par des chefs cuisiniers, tous qualifiés», dit-il avec fierté. Il précise aussi que des vêtements utilisés mais en parfait état sont également distribués ainsi que la literie et des couvertures.