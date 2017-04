Réagissez

Les familles algéroises, accompagnées de leurs enfants...

En cette période de vacances scolaires, les parents ne trouvent pas comment occuper leurs enfants. Seuls quelques endroits dans la capitale offrent les moyens pour la détente et la villégiature, à l’instar du Jardin d’Essai, le Parc zoologique et la Promenade des Sablettes.

Les familles algéroises, flanquées de leurs enfants, peuvent, le temps d’une virée dans cet espace féerique qu’est la Promenade des Sablettes, s’adonner aux plaisirs de la randonnée sur des allées piétonnières agréablement ornées d’arbres et de gazon. Des fleurs, des palmiers et des arbustes plantés à équidistance ponctuent l’itinéraire des promeneurs, qui, tantôt se tournent vers la grande bleue pour contempler les eaux du large et humer l’air marin qui souffle sur la grève, tantôt vers les carrés de végétation ornés de baliveaux et d’herbes vertes. Les enfants occupent les espaces dédiés à la pratique du sport.

Ils s’adonnent aux distractions qu’offrent les structures sportives du lieu. Les terrains de basket-ball et de handball grouillent de sportifs amateurs. Les enfants en bas âge, quant à eux, occupent par dizaines les espaces de sable pourvus de toboggans, de balançoires et autres équipements de puériculture.

Des chérubins font du vélo dans un espace grand comme quatre terrains de football. Du tricycle au vélo de compétition, en passant par les trottinettes, la place est occupée dans ses moindres recoins par les cyclistes. Des collégiens font du jogging. En groupes de plusieurs coureurs, ils atteignent les frontières de la Promenade, puis refont le trajet en sens inverse. La sécurité est assurée par une armada d’agents et de policiers qui sillonnent l’endroit. Ils veillent à la sécurité et au bien-être des promeneurs et de leurs enfants. Des femmes, des enfants et des mères de famille assises sur l’herbe tendre, déploient des nappes pour des pique-niques improvisés. Des groupes de personnes sirotent le thé autour des palmiers.

Une atmosphère joviale se dégage de ces lieux animés par le rire des enfants, les cris des mouettes et le bruit des vagues qui viennent se jeter dans les bras du rivage. A une encablure de la Promenade, des quartiers populaires, tels que Diar Djemâa, Urgence, l’Engrais, n’offrent aux enfants aucun divertissement. Ces quartiers sont dépourvus de structures dédiées aux activités de loisirs éducatifs. «En cette période de vacances, les écoliers sont livrés à eux-mêmes», confie un père de famille. En effet, les enfants qui habitent ces quartiers ne sont pas pris en charge. Pour les soustraire aux méandres de la rue, il faut que les pouvoirs publics réalisent des maisons de jeunes, des centres culturels et des structures de proximité.

Signalons que la Promenade des Sablettes fait partie d’un ensemble de projets dits «structurants» de la capitale. En plus des deux plages artificielles créées au niveau de la Promenade, l’aménagement de oued El Harrach et son épuration font partie également de ce grand projet. Les travaux d’assainissement entrepris sur le cours d’eau ont atteint un niveau d’avancement appréciable. Oued El Harrach sera navigable sur une distance de six kilomètres environ. La Promenade des Sablettes s’étendra donc au-delà de l’embouchure de l’oued, au grand bonheur des habitants de la capitale.