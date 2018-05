Réagissez

Une pétition signée par 132 résidents a été transmise aux responsables locaux.

A Bab Ezzouar, les opérations d’éradication des marchés informels n’ont pas permis la réappropriation de l’espace urbain par les habitants des cités. Au moindre relâchement de la vigilance, les commerçants illicites reprennent leurs activités commerciales, qui plus est, dans les mêmes endroits d’où ils ont été délogés.

A la cité des 498 Logements, les habitants ne cessent depuis plusieurs années de demander aux pouvoirs publics l’éradication définitive du marché informel qui se trouve au cœur de leur cité et dont les étals occupent les moindres espaces. Ces marchands qui, au départ, exploitaient des étals au sein d’un marché couvert inauguré en 2014, ne sont paradoxalement restés dans cette structure que deux mois. «Le marché a été inauguré en grande pompe. Les marchands qui exerçaient en dehors du circuit commercial légal y ont été installés.

En 2015, ces mêmes marchands ont quitté le marché pour s’installer à proximité», confie un habitant de la cité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces vendeurs qui ont réinvesti la rue utilisent le marché couvert comme entrepôt à leurs marchandises. «Les responsables locaux de la précédente Assemblée ont cautionné cette situation, puisqu’il y avait des employés de l’APC qui possédaient des étals dans le marché.

Des élus ont laissé le commerce informel gangrener la commune pour permettre à des membres de leur famille d’exercer en toute tranquillité», confie-t-il. Des représentants de la cité des 498 Logements ont été reçus il y a quelques jours par l’actuelle présidente d’APC. Elle les a rassurés quant au devenir du marché. «Nous avons été reçus par la présidente d’APC, qui s’est engagée, séance tenante, à prendre des mesures concrètes pour éradiquer le marché.

Nous lui avons remis officiellement une requête, suivie d’une pétition signée par 132 résidents», affirment nos interlocuteurs. Et d’ajouter : «Quelques jours après avoir vu la présidente d’APC, les services de sécurité ont mené plusieurs opérations de délogement.» Cependant, et d’après les résidents, les marchands finissent toujours par revenir. «Nous avons demandé une présence policière permanente dans la cité, mais en vain.

Le manque d’effectif a été présenté comme argument au refus de notre demande», déplorent-ils. Entre-temps, les habitants de la cité continuent de subir les nuisances qui émanent de ce marché improvisé dans les artères et venelles de la cité. «En plus des détritus qui sont laissés à même la chaussée, nous sommes contraints de supporter les incessants cris qui fusent du marché.

Les vendeurs commencent à installer leurs étals à partir de 7h du matin, le vacarme qu’ils produisent ne cesse que tard la nuit», disent-ils. Et de conclure : «Nous lançons un appel aux pouvoirs publics afin qu’ils interviennent de manière plus efficace pour mettre un terme à cette situation qui nous pénalise énormément. La vie au sein de la cité est devenue difficile. Nous espérons qu’il y aura de nouvelles mesures qui vont permettre d’assainir la situation et de retrouver un cadre de vie décent et meilleur.»