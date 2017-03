Réagissez

En dépit des mesures répressives annoncées par les...

Les prix pratiqués par les commerçants de détail ont enregistré des hausses sensibles.

Les prix de la plupart des produits alimentaires ont connu une hausse significative. L’exemple le plus illustratif est celui de l’ail. Que ce soit au marché de fruits et légumes d’El Harrach, celui de Bachdjarrah ou celui de Sidi M’hamed (marché T’nach), le prix de cet ingrédient incontournable a atteint 2000 DA le kilogramme. «L’ail est un aliment prisé dans la préparation des repas. A ce prix-là, il nous est impossible de l’acheter», confie un chef de famille.

Les autres légumes de saison, tels que le chou-fleur, les navets et les artichauts sont également hors de prix. «Les artichauts sont cédés entre 100 et 150 DA/kg, les navets ont atteint le seuil des 100 DA /kg. Même chose pour les carottes et les courgettes. C’est vrai que les prix sont libres. Il n’en demeure pas moins que les pouvoirs publics doivent intervenir pour réguler les prix, car certaines augmentations n’ont aucun rapport avec les lois du marché, elles dénotent l’avidité de commerçants sans scrupules», déplore-t-il.

Outre les fruits et légumes, le prix des œufs a connu aussi une forte hausse. De 10 DA, ils sont passé à 16 DA l’unité, en l’espace d’une semaine seulement. Les viandes locales sont presque les seuls produits alimentaires à ne pas connaître de hausse. Aux marchés de Rouiba, Reghaïa et El Harrach, le poulet est vendu entre 200 et 220 DA le kilo. Le prix de la sardine a quadruplé.

A Aïn Taya et El Marsa, deux localités connues pour la disponibilité des produits de la mer, la sardine s’est vendue à 1000 DA le kilo. «Il est vrai que les conditions climatiques de ces derniers jours ont affecté les prix. Cependant, cela fait une semaine que le mauvais temps a laissé place à des éclaircies, favorables à une pêche rentable. Donc les conditions climatiques ne sont pas les seules à expliquer cette montée fulgurante des prix. La sardine est depuis toujours un aliment des classes les plus défavorisées.

Avec ces augmentations démentielles, il devient impossible pour nous de s’en procurer», soutient un père de famille. Depuis l’annonce des nouvelles mesures prévues par la loi de finances 2017, les commerçants ont ajusté les prix en les révisant à la hausse. Avant le début de l’année en cours, les prix moyens des commerçants détaillants avaient déjà enregistré des hausses sensibles. C’est le cas notamment pour le lait en poudre pour bébé, la levure sèche, les pâtes alimentaires, le concentré de tomate, le café, la farine conditionnée, etc.

Les légumes secs ont également enregistré des augmentations sensibles. Les prix des haricots secs et des lentilles ont augmenté respectivement de 6 et 7 %, alors que les pois chiches ont carrément flambé. «Le prix des pois chiches est passé du simple au double, c’est incroyable !» affirme-t-il. En dépit des mesures répressives annoncées par les pouvoirs publics contre les commerçants qui ne respectent pas la réglementation, ces derniers persistent dans leurs pratiques, qui sont contraires à la loi et surtout à la morale.