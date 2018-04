Réagissez

Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a affirmé que les préparatifs se poursuivent pour le lancement de la 24e opération de relogement qui profitera à près de 8000 familles occupant des habitations précaires ou des logements Exigus.

Le déménagement est prévu avant le mois de Ramadhan. Intervenant en marge d’une conférence sur «Les comportements environnementaux durables», coorganisée par l’Observatoire national de la citoyenneté et l’association pour la protection de l’environnement Bapie, le wali d’Alger a indiqué que «les préparatifs se poursuivent» dans le cadre de la 24e opération de relogement à Alger, qui avait démarré en juin 2014, rappelant le relogement de 7000 familles résidant sur les rives de Oued El Harrach et plus de 700 autres sur celles de Oued Ouchayeh.

Lesdites opérations de relogement ont permis d’accélérer le rythme de réalisation et d’aménagement de ces deux oueds, a-t-il poursuivi, insistant sur la grande importance accordée par ses services aux aspects financier et environnemental de la wilaya. Le wali a appelé les responsables des collectivités locales présents à la conférence à accorder un plus grand intérêt à la propreté de l’environnement au niveau de toutes les communes de la capitale, ajoutant que celle-ci a vu la réalisation de 4000 regards, ce qui a permis d’éviter les fuites et inondations lors des récentes pluies.

Evoquant l’aménagement et l’amélioration de l’aspect esthétique de la wilaya d’Alger, M. Zoukh a cité la restauration des immeubles à Alger, dont les frais ont été assumés par le Trésor public. Ladite opération a permis la création de 12 000 nouveaux postes d’emploi, a-t-il ajouté. L’organisation de cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une initiative visant à faire connaître le «Projet du bénévole et le comportement environnemental», initié par l’association, en coordination avec l’Observatoire national de la citoyenneté, en vue d’ancrer la culture environnementale chez toutes les franges de la société sans exception, a déclaré à l’APS le président de l’association Bapie, Ziadh Chaâbouni. Il a ajouté que le projet visait à promouvoir l’acte bénévole chez les jeunes et à les sensibiliser sur l’importance de la propreté de leurs quartiers et environnement.

Dans le même contexte, il a rappelé que l’association a déjà collaboré avec les services de la commune de Bologhine (Alger) afin de concrétiser ce projet, en souhaitant généraliser sa coopération avec le reste des communes d’Alger, notamment à travers les campagnes de sensibilisation qui visent toutes les catégories d’âge, en attendant la mise en œuvre de son programme visant à vulgariser la présence du bénévole environnemental à travers un plus grand nombre de quartiers et communes d’Alger. Plusieurs opérations de bénévolat pour nettoyer les quartiers d’Alger ont été constatées récemment, mais elles demeurent insuffisantes, et pour obtenir le résultat espéré, il faut qu’elles bénéficient du soutien de tout le monde, notamment le citoyen.

De son côté, Bitar El Tayeb, président de l’Observatoire national de citoyenneté a déclaré à l’APS que les autorités de la wilaya d’Alger ont contribué au changement du visage de la capitale à travers l’éradication des points noirs des décharges anarchiques et les associations environnementales et la société civile doivent jouer leur rôle de sensibilisation des citoyens quant à la nécessité de préserver leur environnement propre à travers leurs gestes quotidiens, a ajouté l’orateur.

Les travaux de la conférence ont été marqués par la présence de plusieurs personnes intéressées par le domaine de l’environnement et la plupart des intervenants ont évoqué l’ancien visage d’Alger, connu sous le nom d’«Alger la blanche», soulignant la nécessité de faire revenir cette image, et ce, grâce à l’organisation de ce genre de rencontres de sensibilisation. Des représentants de près de 20 communes d’Alger, ainsi que des élèves de plusieurs lycées de la capitale, des professeurs universitaires et des imams ont participé à cette conférence.