Les élèves scolarisés à l’école primaire Slimane Kerrouche, commune de Birkhadem, ne sont pas en sécurité.

Des travaux en cours et un mauvais entretien font craindre aux parents que la scolarité de leurs enfants soit perturbée ou des accident surviennent. D’ailleurs, ils sont en colère, ils le font savoir sans pour autant pouvoir rien changer à la situation. En fait, la cour de l’école et la route longeant la sortie sont un chantier résultant des travaux de creusement.

Des travaux ayant pris un retard tel qu’à la rentrée, l’école est toujours en chantier. «Il s’agit d’élèves en bas âge, ils courent et s’amusent, ils risquent de faire des chutes graves», nous dira un père de famille. Pis encore, si des mesures ne sont pas prises dans l’immédiat, pour terminer les travaux dans les meilleurs délais, l’accès à cet établissement sera quasiment impossible avec la pluie.

«Il va falloir que les petits enfants mettent des bottes en caoutchouc. La poussière et la terre seront transformées en boue et mare d’eau dans quelques semaines», ajoute notre interlocuteur. Autre problème qui tracasse les parents, c’est l’état d’une partie du mur d’enceinte qui risque l’effondrement en raison de fissures. «Ils l’ont repeint et laissé en l’état, fermant les yeux sur les dangers qu’il représente», s’est encore plaint ce parent, qui interpelle les autorités locales, insensibles à ce problème, jusque-là sous-estimé.