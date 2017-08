Réagissez

Des puanteurs et des ordures importunent sérieusement les habitants dans différents endroits de la capitale.

En ces temps de grandes chaleurs et de forte humidité, l’absence d’hygiène constitue un véritable problème de santé publique. Dans de nombreux quartiers, des ordures sont abandonnées, jonchant parfois le sol, au grand bonheur des chats et des chiens errants. Un spectacle que l’on voit même dans certains endroits du centre de la capitale.

Faute de respect des horaires de dépôt des ordures ménagères, les services de collecte ne peuvent assurer le ramassage à longueur de journée. En dehors du grand centre urbain, des décharges sauvages et anarchiques subsistent encore. Pratiquement aucune municipalité n’échappe à cette situation. Pis encore, les eaux usées qui se déversent en pleine nature suite à l’éclatement du réseau d’assainissement continue de présenter une menace. Des cas ont été signalés à la cité Fatma N’soumer, à Dar El Beïda, au Climat de France, dans la commune de Oued Korich, ou à la cité Jaïs, à Bologhine.

Si cette situation passe inaperçue durant les autres mois de l’année, en cette saison d’été l’on craint le pire. D’où l’urgence que les services de propreté interviennent et procèdent aux travaux nécessaires. Certes, les citoyens sont appelés à faire preuve de vigilance et à veiller sur la propreté de leur cadre de vie, mais les services d’hygiène sont censés, quant à eux, intervenir avec célérité pour colmater et réparer les réseaux d’assainissement. Ce qui n’est pas le cas, pour preuve, il est fréquent de sentir des odeurs nauséabondes provenir de nulle part, sans que personne s’en soucie outre mesure.