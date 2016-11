Réagissez

La cité du 5 Juillet de Bab Ezzouar

En attendant leur relogement, ces citoyens devront passer un énième hiver dans des cellules enfouies sous terre.

Les occupants des caves dans la cité du 5 Juillet à Bab Ezzouar (Alger) lancent un appel aux autorités compétentes afin de les faire bénéficier de logements dans le cadre des opérations de relogement menées jusqu’ici par la wilaya d’Alger. «Les occupants des caves situées dans les zones 1, 2,4, 5 ont été relogés en mai 2015. Cela fait donc 19 mois que l’opération a été menée à terme. En ce temps-là, les autorités, à savoir la daïra et l’APC, nous ont promis, nous qui occupions les caves des zones 3 et 6, de nous reloger dans un délai d’un mois.

Cela fait donc 19 mois que nous attendons la réalisation de cette promesse, en vain», confient des habitants de la zone 3. Ces occupants, après avoir constaté la non-tenue des promesses qui leur ont été faites par les responsables de l’APC et ceux de la daïra, sont entrés dans une interminable et pénible attente. «Nos dossiers ont été étudiés et validés par les autorités compétentes en temps opportun. Cependant, nous attendons toujours notre relogement qui tarde à venir», expliquent-ils.

En attendant le relogement de ces citoyens, ces derniers devront passer un énième hiver dans des cellules enfouies sous terre, à la merci de l’humidité et des maladies. «Pour occuper ces caves, nous avons fait des travaux afin de les rendre habitables, mais au fil du temps, les colonnes montantes des eaux usées se sont mises à perdre leur contenu. Les infiltrations et l’humidité ont eut raison de notre santé et de celle de nos enfants. Il devient urgent pour nous de quitter les lieux, car continuer à vivre dans de telles conditions serait un acte suicidaire, d’autant plus qu’une bonne partie de la saison hivernale a été entamée.

Le risque d’inondation est plus qu’avéré, puisqu’à chaque hiver, nous en subissons les conséquences. Nos enfants sont atteints de maladies respiratoires», déplorent-ils. Ces habitants lancent un appel aux pouvoirs publics afin de les intégrer dans la prochaine opération de relogement. «Nous avons saisi par écrit le wali d’Alger en date du 26 octobre 2016. Nous avons accompagné notre doléance par les signatures de la centaine d’occupants des caves des zones 3 et 6.

Toutefois, aucune réponse ne nous a été fournie. Nous gardons néanmoins espoir, car nous avons confiance dans les pouvoirs publics», disent-ils. Et de poursuivre : «Nous réitérons notre appel via cette tribune qui nous est offerte pour demander l’intervention des autorités de la wilaya.» Signalons, que d’après les déclarations du wali d’Alger, M. Zoukh, la prochaine opération de relogement sera organisée prochainement et concernera les dernières poches de bidonvilles. Des familles vivant dans l’exiguïté seront également relogées.