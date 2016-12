Les lignes Grande-Poste - Place des martyrs et Haï El Badr - Aïn Naâdja prêtes fin 2017

Réagissez

Les extensions du métro d'Alger entre la Grande-Poste et la place des Martyrs (1,7 km) et entre Haï El Badr-Aïn Naâdja (3,6 km) entreront en fonctionnement fin 2017, a indiqué hier à Alger le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaa Talai. Pour l'exploitation de ces deux lignes, cinq nouvelles stations de métro seront ouvertes : Ali-Boumendjel et Place des Martyrs sur la première extension ; Halte des Ateliers, Aïn Naâdja I et Aïn Naâdja II sur la seconde, a précisé le ministre à la presse, en marge d'une visite d'inspection sur les chantiers du projet.

Ces nouvelles lignes s'ajouteront donc aux trois autres déjà en service qui sont la Grande-Poste - Les Fusillés, les Fusillés-Haï El Badr et Haï El Badr-El Harrach. M. Talai a assuré que ces futures lignes seraient livrées dans les délais prévus puisque les travaux avancent «à un meilleur rythme», en relevant que les gros œuvres ont été réalisés à 100%, tandis que les travaux de parachèvement, d'équipement et d'embellissement, effectués par une société algérienne, avancent à un rythme «appréciable». Selon le ministre, l'entrée en fonctionnement de ces deux lignes se traduira par le doublement du nombre des usagers qui passera de 120 000 actuellement à 250 000 voyageurs/jour.