les jardins connaissent une animation croissante

Les nouvelles réalisations dédiées à la villégiature et à la détente incitent de plus en plus les familles algéroises à sortir, particulièrement durant le mois sacré de Ramadhan. Dès la rupture du jeûne, les familles se ruent sur les jardins publics, les esplanades et les lieux de concerts. A Rouiba, c’est le jardin botanique qui est chaque soir pris d’assaut par les familles. L’endroit, qui a été longtemps fermé au public à cause des travaux de réaménagement, a ouvert ses portes l’année dernière, au grand bonheur des habitants de Rouiba, qui ont adopté le lieu et en ont fait une destination de choix. Impeccablement réaménagé, le jardin accueille chaque soir des dizaines de familles qui s’installent qui sur les bancs qui sur la pelouse.

Qu’ils soient adultes ou enfants, tout le monde trouve son compte dans cet espace féerique qui coupe littéralement avec la ville et son tumulte. Les allées verdoyantes agencées permettent aux adultes de déambuler tranquillement et aux enfants de s’adonner aux jeux. «C’est un endroit magnifique. Il nous permet de nous détendre avec nos enfants. Nous sommes pour ainsi dire devenus des habitués du jardin», confie un habitant de la ville. Dans l’est de la capitale, d’autres lieux sont fréquentés par les noctambules.

A El Marsa, ce sont les falaises surplombant la mer qui sont chaque soir envahies par les visiteurs. Les autorités locales ont réalisé des aménagements tout au long de cet escarpement naturel. Les familles s’installent sur les bancs et profitent de la vue que leur offrent les berges. L’endroit donne la possibilité aux visiteurs de se détendre entre un espace glauque et l’air marin qui souffle continuellement sur la falaise. Certains s’y installent quelques heures avant la rupture du jeûne pour contempler la grande bleue. Le soir venu, ce sont des centaines de familles qui s’adonnent au plaisir de la villégiature et de la détente qu’offre ce rivage. Ce n’est que très tard le soir que le lieu se vide de ses visiteurs.