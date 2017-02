Réagissez

Siège de l’APC de Sidi M’hamed

Pas moins de 800 familles sont en attente pour l’attribution d’un logement correct.

La matinée de dimanche a été très animée au niveau du siège de l’APC de Sidi M’hamed. De nombreux habitants de la cité Mahiedine se sont regroupés devant les portes de l’APC pour exprimer leur mécontentement contre un président d’APC qui ne les a reçus qu’après de nombreux appels téléphoniques par de hautes instances.

Au préalable, nous avons rencontré les nombreux manifestants, qui, visiblement, étaient très remontés. Après une longue conversation avec certains qui se sont auto-désignés porte-parole, on constate que le problème réside dans l’octroi d’un logement. On nous explique que la situation de précarité dans laquelle ils vivent est devenue insoutenable, on parle aussi du mépris de l’APC envers ces habitants, qui demandent depuis des années, a déménager de ladite cité, qui tombe en ruine.

Djilali est l’un des porte-parole. Du haut de ses 45 ans, il déclare que le président de l’APC, M. Zinasni, ne veut jamais les rencontrer, «notre droit en tant qu’habitants de la commune est de rencontrer nos représentants afin de faire entendre notre voix et de montrer aussi les problèmes que nous devons surmonter au quotidien», explique-t-il. Le père de famille reprend par la suite, en affirmant que pour régler définitivement leur problème, ils doivent être relogés au plus vite dans des habitations neuves.

Par ailleurs, il mentionne le fait que des dossiers pour un logement social ont été déposés, «mais nos revendications n’ont jamais conduit à un résultat positif», s’indigne-t-il, tout en essayant de calmer ses voisins présents qui voulaient en découdre. Nous avons essayé de rencontrer le président de l’APC qui devrait avoir des informations précises sur le sujet, mais il n’était pas présent. Tout de même, nous avons réussi à rencontrer des élus, et à les entendre parler, on croirait que nous sommes dans un casino à jouer à la roulette, «rien ne va plus», sont les mots d’un élu sous l’anonymat.

Aussi, nous avons appris de la même personne que la majorité des élus n’avaient mot à dire face au président de l’APC. Après être ressortis des bureaux de l’Assemblée populaire communale, nous avons trouvé la rue vide, après avoir cherché les manifestants, on nous dit qu’ils sont en train de s’entretenir avec le maire, qui, rappelons le, n’était pas présent quelques instants au préalable. Après de longues minutes, les premières personnes commencent à sortir et nous informent que le président a déclaré ne rien savoir, et les a orientés directement vers le siège de la wilaya d’Alger.

Nous avons contacté le chef de cabinet de la wilaya, Amrani Mohamed, qui a joué son rôle et directement contacté le wali délégué de Sidi M’hamed. Ce dernier a accueilli quelques représentants des habitants de la cité en question ainsi que nous-mêmes. Durant la rencontre, le sujet a tourné autour du relogement ainsi que les attentes des citoyens, après de nombreuses questions et un débat riche en interventions de part et d’autre des interlocuteurs, le wali délégué a déclaré que les dossiers de 800 familles sont sur de bons rails, «il faut savoir que nous nous rencontrons plusieurs fois par mois au niveau de la wilaya avec le wali et l’équipe technique en charge du relogement, nous transmettons les dossiers et nous faisons de notre mieux pour que chaque personne reçoive satisfaction», a-t-il dit.

Il a également précisé, pour rassurer l’ensemble des personnes présentes durant la rencontre, que la wilaya a commencé par reloger les familles habitant dans des bidonvilles, mais maintenant l’attention des autorités compétentes va se focaliser sur leur cas, tout en espérant que la prochaine opération sera en leur faveur, sans rien garantir à 100%.

Nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec le wali délégué et selon lui, il faut que les habitants gardent leur calme, car chaque personne ouvre droit à un logement. Nous avons rejoint les habitants et ces derniers sont repartis chez eux avec une certaine sérénité tout en priant pour que l’opération de relogement qui sera entamé durant le premier trimestre de l’année en cours soit en leur faveur.