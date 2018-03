Les habitants demandent la délocalisation de la station d’enrobé

Réagissez

Les habitants du lotissement Ali Sadek 2, dans la commune de Bordj El Kiffan, continuent de subir les désagréments émanant de la station d’enrobé.

Cette situation, qui dure depuis quelques années, n’a paradoxalement pas suscité une quelconque réaction de la part des autorités publiques qui, d’après les habitants du lotissement, continuent à faire la sourde oreille à leur revendication. «Nous demandons à ce que cette station d’enrobé soit délocalisée vers un endroit qui convienne. Il y a pour cela des zones d’activité et des zones industrielles. Il est inadmissible qu’une station qui fabrique du bitume soit installée dans un lotissement qui compte 9000 habitants», déplorent-t-ils.

Et d’ajouter : «Nous avons fait appel à toutes les instances concernées par notre problème, y compris la wilaya, le ministère de l’Environnement, le ministère de la Santé, etc., en vain.» Signalons, qu’à proximité de la station, se trouve une école primaire. «Les élèves de cette école supportent, au quotidien, les émanations de gaz et la pollution sonore qui provient de la station. Nous avons pour cela adressé une requête au bureau de l’Unicef qui se trouve à Alger, pour demander son intervention au profit des enfants de notre quartier, dont les droits ont été aliénés par l’Epic Asrout, qui est en train de les empoisonner au fil des semaines et des mois», confie un habitant du lotissement. «L’activité de la station s’est multipliée ces derniers temps. La station travaille même de nuit. Les incessants va-et-vient des camions font un bruit insupportable.

La quiétude et la tranquillité du lotissement s’en trouvent sérieusement affectées», concluent nos interlocuteurs. Cette situation, qui affecte aussi bien la santé physique que mentale des habitants, devrait être prise au sérieux, d’autant plus que des solutions existent. Il suffit de délocaliser la station dans un endroit approprié pour une telle activité qui génère des désagréments.