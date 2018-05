Les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions

Réagissez

Les épreuves de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM) de l’année scolaire en cours (2017-2018), auxquelles plus de 52 000 candidats prennent part à Alger, ont débuté lundi dans «de bonnes conditions».

Selon les chiffres fournis par les trois directions de l’éducation à Alger (est, ouest et centre), le nombre de candidats a atteint 52 780 élèves à travers 164 centres d’examen.

Le coup d’envoi de ces épreuves a été donné à partir du lycée Kheireddine et Arroudj Barberousse, à Alger-Centre, par le directeur de l’éducation d’Alger, Noureddine Khaldi. Après avoir rejoint les centres d’examen à 8h00, les candidats ont eu suffisamment de temps pour trouver leur numéro d’immatriculation et les salles d’examen avant de se déplacer au guichet de la salle dédiée au dépôt de leurs affaires, téléphones mobiles et calculatrices, conformément aux instructions et procédures réglementaires affichées dans la cour de l’établissement.

Une autre affiche exigeait des candidats d’utiliser une seule couleur sur la feuille d’examen, soit bleue ou noire.

A ce propos, M. Khaldi a fait état de 12 198 candidats à Alger-Centre, dont 499 candidats libres, 31 candidats aux besoins spécifiques et 145 candidats relevant des écoles privées, 2745 encadreurs et 39 centres d’examen, dont deux au niveau de l’hôpital Mustapha Bacha et de l’hôpital militaire de Aïn Naâdja en faveur des candidats malades.

Concernant la sécurisation des sujets d’examen, le responsable a affirmé que les sujets ont été acheminés vers les centres d’examen de la direction du centre «au milieu de mesures sécuritaires rigoureuses», ajoutant que «les centres sont sécurisés et équipés de caméras», ce qui rend «impossible» les fuites, notamment avec le protocole spécial de sécurisation des examens officiels que «les différents secteurs concernés par la sécurisation des examens nationaux sont tenus de respecter». Une cellule est également installée au niveau du ministère de l’Education, en sus d’autres au niveau des directions de l’éducation à travers l’ensemble du territoire national pour veiller au bon déroulement des épreuves et intervenir en cas d’urgence.

M. Khaldi a estimé que la diffusion des sujets via les réseaux sociaux immédiatement après le début des examens «n’a pas d’incidence» sur l’examen et n’est pas considérée comme une fuite, précisant que l’élève est en droit de sortir de la salle d’examen, une fois la moitié du temps de l’épreuve écoulé. «Il est catégoriquement interdit à l’élève de ramener un livre, un dépliant ou un cartable à la salle d’examen, de même qu’un téléphone portable, une tablette et tout autre objet mentionné dans la convocation».

Si l’élève se trouve en possession d’un quelconque objet dans la salle d’examen, il risque des sanctions allant jusqu’à l’exclusion pour tentative de fraude. Dans le cadre de l’interdiction des appareils électroniques, une fouille est imposée aux élèves à leur entrée à la salle d’examen. 20 202 élèves sont inscrits à la direction de l’éducation d’Alger est, répartis à travers 63 centres d’examen et encadrés par 3720 enseignants, contre 20 360 candidats pour celle d’Alger ouest, répartis à travers 64 centres d’examen et encadrés par 3315 enseignants.