L’école des non-voyants d’El Achour n’assure plus le transport de ses élèves depuis le 4 septembre, date de la rentrée scolaire.

Cette situation pénalisante, et pour les parents d’élèves et pour les élèves, n’a paradoxalement pas suscité de réaction de la part de la tutelle qui, d’après les parents, s’est complètement désengagée. «Un prestataire privé assurait le transport de nos enfants. Depuis la rentrée scolaire, ce dernier ne s’est plus manifesté. Il semblerait que le chauffeur qui doit conduire le bus soit absent et que le propriétaire des bus attend son retour depuis le 4 septembre», déplorent-ils.

Et d’ajouter : «Pourquoi la tutelle n’intervient-elle pas pour mettre un terme à cette situation. Le contrat de ce transporteur doit être résilié. A moins qu’il y ait des gens au ministère qui le couvrent.» A en croire les parents d’élèves, le prestataire serait couvert par la tutelle, sinon comment cette dernière peut-elle tolérer une situation pareille. «On est obligés de patienter jusqu’à ce que le propriétaire des bus déniche un chauffeur de remplacement», fulminent-ils. En attendant que cela se fasse, les élèves trouvent d’énormes difficultés pour rejoindre leur école, d’autant plus que la majorité d’entre eux viennent des communes de la périphérie, notamment de Heuraoua, Réghaïa et même de Ben Choubane. «En dépit de ma situation financière qui est loin d’être reluisante, je suis obligé chaque matin de prendre un taxi à 1000 DA pour rejoindre l’école», confie un parent d’élève, qui n’omettra pas de soulever la question du manque d’hygiène dans l’école. «Les sanitaires de l’école sont dans un piteux état. L’hygiène y est tout à fait sommaire. Le personnel de l’école doit savoir qu’il a affaire à des enfants non-voyants.

Le nettoyage des toilettes doit se faire immédiatement après usage. Chose qui n’est faite», soutient-il. Et de poursuivre : «Nous lançons un appel urgent aux autorités compétentes afin qu’elles interviennent en faveur de nos enfants, principalement pour régler le problème du transport.» Les parents d’élèves insistent également sur la nécessité de créer des écoles dans d’autres parties de la capitale, afin de limiter les déplacements des élèves. «Pourquoi ne pas créer des écoles dans les communes qui en sont dépourvues. Cela nous permettra de scolariser nos enfants à proximité de nos lieux de résidence», suggère un parent d’élève qui habite Heuraoua, dont le fils est scolarisé à El Achour. Les conditions dont lesquelles les élèves non-voyants de l’école d’El Achour évoluent doit interpeller les pouvoirs publics afin d’améliorer leur scolarité, ainsi que la prise en charge socio-éducative, d’autant plus que leur nombre n’est guère élevé.